В РФ потеряли премьер-министра Медведева 4 23.08.2018, 20:05

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Медведев девять дней не появляется на запланированных мероприятиях.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пропал, его не видели уже девять дней. Об этом пишет издание «Проект» со ссылкой на источники в Белом доме, передает «Дождь».

Три источника издания в правительстве говорят, что «никто не понимает, в чем причина». При этом уточняется, что Медведев не в отпуске — в его графике много мероприятий, но все они отменяются без объяснения причин.

Последний раз Медведев появлялся на публике 14 августа — в этот день он встречался с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. В последующие дни на сайте правительства писали только о том, что Медведев направлял телеграммы за рубеж и в регионы.

21 августа премьер должен был встретиться с магаданским губернатором и провести совещание по бюджету, а на 23 августа у него в графике заседание правительства и еще одно совещание по бюджету. Ни одно из этих мероприятий не состоялось. Кроме того, Медведева не было на заседании Совета безопасности 22 августа. Приглашенные на одно из совещаний чиновники ждали Медведева полтора часа, а потом им сказали расходиться, рассказал источник, близкий к правительству.

Издание подчеркивает, что и на следующей неделе в графике Медведева много мероприятий, в том числе встреча с вице-премьерами и совещания по бюджету. Медведев несколько дней по неизвестной причине был не в Москве, со следующей недели он должен вернуться к активной работе, добавил собеседник.

В августе прошлого года на протяжении недели на публике не появлялся президент РФ Владимир Путин. При этом на сайте Кремля публиковались материалы о состоявшихся встречах президента РФ.