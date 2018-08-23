Гродненец поверил, что ему в наследство достались 36 миллионов евро от родственников из Испании 10 23.08.2018, 20:20

4,410

И попал на деньги.

Мужчине позвонили из Испании и сообщили печальную новость. Мол, умер один из его дальних родственников. Правда, оставил в наследство крупную сумму денег. «От количества нулей у жителя областного центра вскружилась голова, ведь 36 миллионов евро просто так — это голубая мечта», — сообщают «Онлайнеру» милиционеры. Правда, для оформления всех документов по получению денег требовалось заплатить взнос, десятую часть от суммы.

Мужчина повелся.

— Через некоторое время с получателем наследства связался адвокат, который попросил перевести деньги в банк на территории Португалии, пояснив это тем, что там нет процентов за перевод, — сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Гродненец послушался, перевел 8 тысяч евро, и после этого все контакты с ним были оборваны.

В итоге мужчина обратился за помощью в правоохранительные органы. На данный момент сотрудники милиции устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

— Сперва позвонил неизвестный мужчина. Рассказал про наследство. Потом адвокат. Мужчина им поверил. Общение в обоих случаях велось на русском языке. Когда потерпевший перевел деньги, стал звонить адвокату, чтобы сообщить, мол, отправил часть суммы, остальное дошлет позже. Но связь оборвалась. До первого звонка гродненец не знал ни о каких дальних родственниках в Испании. Правда, в последнее время людям часто звонят либо пишут и рассказывают о наследстве почему-то именно в миллионах евро, — рассказали в УВД Гродненского облисполкома.