Советник Трампа предостерег россиян от вмешательства в выборы-2018 2 23.08.2018, 20:26

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Джон Болтон

Фото: reuters

Джон Болтон подчеркнул, что США сделают все для того, чтобы на нынешних выборах «не произошло повторения 2016 года».

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в четверг, что предостерег своего российского коллегу от вмешательства в выборы в США в ноябре, передает eurointegration.com.

Как сообщает Reuters, Болтон, выступая после переговоров в Женеве с руководителем Совета национальной безопасности РФ Николаем Патрушевым, заявил, что вопрос вмешательства России в выборы заблокировал принятие совместного заявления двух сторон.

"Я дал понять, что мы не будем терпеть вмешательство в 2018 году, и мы готовы принять необходимые шаги для его предотвращения ", - сказал Болтон на пресс-конференции.

Отдельно в интервью Associated Press Болтон рассказал, что поднял вопрос вмешательства на встрече. "Я поднял этот вопрос сегодня утром. Они вообще не отреагировали", - сказал Болтон.

Болтон подчеркнул, что США сделают все для того, чтобы на нынешних выборах "не произошло повторения 2016 года". При этом он добавил, что Вашингтон не будет вводить новые санкции в отношении россиян, если дальнейшего вмешательства не будет.