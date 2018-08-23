В чем сила, брат? 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

23.08.2018, 20:50

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Санкции сделали Россию только сильнее, не правда ли?

Только официальные новости дня с ленты ТАСС.

Россия стала сильнее с введением западных санкций, на которые она ответила созданием независимой национальной финансовой системы (замминистра финансов РФ Алексей Моисеев).

Американские власти заморозили российские активы в США на сотни миллионов долларов в рамках санкций в отношении Москвы (замминистра финансов США Сигал Манделкер).

Швейцарский банк Credit Suisse заморозил на сумму порядка $5 млрд активы, связанные с Россией в связи с санкциями США.

Курс евро превысил 79 рублей. Доллар - 68 рублей.

Это из-за новых американских санкций! К концу года курс доллара снова может вернуться к 61-62 рубля, успокаивают эксперты.

Министр Орешкин анонсирует "косметический" пересмотр прогноза по росту ВВП в 2018 году с 1,9% до 1,8%. 1,5 месяца назад прогноз уже понижался "косметически" с 2,1% до 1,9%. В 2019 Орешкин и вовсе не ждет больше 1,4%.

Читаем все это и думаем: в чем сила, брат Моисеев?

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