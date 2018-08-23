В Минске на несколько дней перекроют часть проспекта Независимости 2 23.08.2018, 21:01

1,714

Участок закроют на ремонт.

Движение по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы в Минске закроют с 24 по 26 августа. На данном участке будут менять покрытие проезжей части, пишет БелТА со ссылкой на объединение "Горремавтодор Мингорисполкома".

Изменения будут действовать с 9 часов вечера 24 августа до 12 часов ночи 26 августа. Ограничения не будут распространяться на общественный транспорт. Автобусы в этом районе будет проходить транзитом без остановок.