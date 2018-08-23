Правительство РФ объяснило «пропажу» Медведева 13 23.08.2018, 21:06

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Премьер-министр РФ не появляется на публике девять дней.

Отсутствие главы правительства России Дмитрия Медведева на публичных мероприятиях, в которых он должен был принимать участие, объясняется полученной премьер-министром РФ травмой, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе кабмина, передает РБК.

«Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия», — заявили в пресс-службе.

Представитель пресс-службы правительства пояснил, что проведение публичных мероприятий с участием Медведева в ближайшее время не планируется.

Ранее в четверг о «пропаже» Медведева сообщило издание «Проект».