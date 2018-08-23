В Украине туристический автобус из Беларуси попал в ДТП2
- 23.08.2018, 21:17
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В автобусе внезапно отказали тормоза.
В Украине туристический автобус из Беларуси попал в ДТП — съехал с дороги в кювет и снес забор.
Произошло это ночью 22 августа в Коломые в Ивано-Франковской области.
Как информирует сайт ntktv.ua, в салоне был 41 человек — граждане нашей страны ехали на отдых. К счастью никто из них не пострадал. Автобус получил повреждения.
Водитель говорит, что в автобусе внезапно отказали тормоза. Правоохранители предполагают, что он мог уснуть за рулем. На него составили административный протокол.