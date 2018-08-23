В Украине туристический автобус из Беларуси попал в ДТП 2 23.08.2018, 21:17

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В автобусе внезапно отказали тормоза.

В Украине туристический автобус из Беларуси попал в ДТП — съехал с дороги в кювет и снес забор.

Произошло это ночью 22 августа в Коломые в Ивано-Франковской области.

Как информирует сайт ntktv.ua, в салоне был 41 человек — граждане нашей страны ехали на отдых. К счастью никто из них не пострадал. Автобус получил повреждения.

Водитель говорит, что в автобусе внезапно отказали тормоза. Правоохранители предполагают, что он мог уснуть за рулем. На него составили административный протокол.