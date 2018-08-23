Китай подал иск в ВТО из-за новых пошлин США 23.08.2018, 21:30

Китай подал иск в связи с введением США ввозных пошлин на отдельные группы товаров до 25%.

Китай подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введением США ввозных пошлин на отдельные группы товаров до 25%. Об этом сообщает пресс-служба китайского министерства коммерции, передает РБК.

Сообщается, что сегодня, 23 августа, Китай подал иск из-за пошлин на экспорт китайских товаров объемом 16 млрд долларов, введенных США.

Как известно, сегодня утром в США вступили в силу новые пошлины против китайских товаров. В список вошли 279 позиций на общую сумму 16 млрд долларов, которые с этого дня будут облагаться в США пошлиной 25%. Отметим, что Пекин в свою очередь выразил протест и заявил о том, что вынужден зеркально ответить.