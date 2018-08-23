Футболисты «Немана» обратились к фанатам на белорусском языке

Футболисты «Немана» обратились к фанатам на белорусском языке3
- 23.08.2018, 21:35
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Болельщики бойкотируют матчи из-за поведения местной милиции.
Игроки гродненского «Немана» снялись в видеоролике, в котором призвали поклонников команды вернуться на фанатский сектор домашней арены, передает «Трибуна».
Активные болельщики не согласны с действиями и поведением местной милиции и игнорируют матчи.
В 19-м туре чемпионата страны «Неман» примет минское «Торпедо». Встреча пройдет в субботу, 25 августа, на ЦСК. Начало — в 19.45.