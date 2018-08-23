закрыть
23 августа 2018, четверг, 23:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Футболисты «Немана» обратились к фанатам на белорусском языке

3
  • 23.08.2018, 21:35
  • 1,508

Болельщики бойкотируют матчи из-за поведения местной милиции.

Игроки гродненского «Немана» снялись в видеоролике, в котором призвали поклонников команды вернуться на фанатский сектор домашней арены, передает «Трибуна».

Активные болельщики не согласны с действиями и поведением местной милиции и игнорируют матчи.

В 19-м туре чемпионата страны «Неман» примет минское «Торпедо». Встреча пройдет в субботу, 25 августа, на ЦСК. Начало — в 19.45.


популярное за неделю

Мнение

Кто следующий?
Кто следующий? Валерий Карбалевич
Предгрозовое затишье
Предгрозовое затишье Дмитрий Быков
Главная разница между Россией и Украиной
Главная разница между Россией и Украиной Аркадий Бабченко
Ничего важного
Ничего важного Ирина Халип