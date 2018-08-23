В Москве обстреляли полицейских 3 23.08.2018, 21:41

3,660

Инцидент произошел в центре города.

Неизвестный открыл огонь по полицейским в центре Москвы и ранил одного из них, сообщают российские информагентства со ссылкой на московское управление МВД. Сам нападавший ранен ответным огнем, передает ВВС.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на улице Сивцев Вражек около 20:00. Как сообщает Следственный комитет России, мужчина без видимой причины начал стрелять по проходившим мимо полицейским. По факту случившегося возбуждено дело о покушении на жизнь полицейского.

Источник агентства Интерфакс в правоохранительных органах не исключил, что нападавший хотел забрать табельное оружие полицейских. Однако другой источник заявил агентству, что скорее всего мужчина действовал из хулиганских побуждений, так как находился "в неадекватном состоянии".