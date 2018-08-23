закрыть
23 августа 2018, четверг, 23:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Москве обстреляли полицейских

3
  • 23.08.2018, 21:41
  • 3,660

Инцидент произошел в центре города.

Неизвестный открыл огонь по полицейским в центре Москвы и ранил одного из них, сообщают российские информагентства со ссылкой на московское управление МВД. Сам нападавший ранен ответным огнем, передает ВВС.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на улице Сивцев Вражек около 20:00. Как сообщает Следственный комитет России, мужчина без видимой причины начал стрелять по проходившим мимо полицейским. По факту случившегося возбуждено дело о покушении на жизнь полицейского.

Источник агентства Интерфакс в правоохранительных органах не исключил, что нападавший хотел забрать табельное оружие полицейских. Однако другой источник заявил агентству, что скорее всего мужчина действовал из хулиганских побуждений, так как находился "в неадекватном состоянии".


популярное за неделю

Мнение

Кто следующий?
Кто следующий? Валерий Карбалевич
Предгрозовое затишье
Предгрозовое затишье Дмитрий Быков
Главная разница между Россией и Украиной
Главная разница между Россией и Украиной Аркадий Бабченко
Ничего важного
Ничего важного Ирина Халип