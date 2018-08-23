Фотофакт: Под Слуцком закопали в землю более 147 тысяч банок тушенки 7 23.08.2018, 21:55

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Таким образом мясокомбинат пыталися скрыть большое количество просроченной продукции и избежать ответственности.

Должностные лица мясокомбината, чтобы никто не заметил недостачу, придумали сложную систему, сообщает kurjer.info со ссылкой на Солигорский межрайонный отдел финансовых расследований.

Перед годовой инвентаризацией сотрудники мясокомбината оформили фиктивные документы о реализации фактически уничтоженной продукции в адрес коммерческой организации, а в последующем отработали и применили на практике механизм изготовления неучтенной продукции, чтобы перекрыть уничтоженную.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 424 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебными полномочиями).