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Прощание с Алесем Липаем пройдет в храме Святого Архангела Михаила в Минске

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  • 23.08.2018, 22:15
Алесь Липай

Похоронен руководитель БелаПАН будет в Руденске.

Прощание с Алесем Липаем пройдет в храме Святого Архангела Михаила в Минске (он находится в микрорайоне Сухарево, пересечение улиц Шаранговича и Янковского), информирует БелаПАН.

Оно начнется в 21:30 в субботу, 25 августа, и продлится до 10:30 утра 26 августа. Похоронен Липай будет в Руденске рядом с матерью и сестрой.

Известный белорусский журналист, поэт, основатель и руководитель независимого информационного агентства БелаПАН Алесь Липай умер 23 августа в возрасте 52 лет.


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