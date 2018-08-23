Прощание с Алесем Липаем пройдет в храме Святого Архангела Михаила в Минске 1 23.08.2018, 22:15

Алесь Липай

Похоронен руководитель БелаПАН будет в Руденске.

Прощание с Алесем Липаем пройдет в храме Святого Архангела Михаила в Минске (он находится в микрорайоне Сухарево, пересечение улиц Шаранговича и Янковского), информирует БелаПАН.

Оно начнется в 21:30 в субботу, 25 августа, и продлится до 10:30 утра 26 августа. Похоронен Липай будет в Руденске рядом с матерью и сестрой.

Известный белорусский журналист, поэт, основатель и руководитель независимого информационного агентства БелаПАН Алесь Липай умер 23 августа в возрасте 52 лет.