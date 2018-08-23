Глеб хотел бы больше проводить времени на поле 1 23.08.2018, 22:26

Александр Глеб

Хавбек БАТЭ рассказал, комфортно ли ему выходить на поле со скамейки.

Хавбек БАТЭ Александр Глеб после матча Лиги чемпионов с ПСВ (2:3) рассказал, комфортно ли ему выходить на поле со скамейки, передает «Прессбол».

- Последнее время вы появляетесь на поле все больше со скамейки. Насколько вам комфортно в этом плане?

- Конечно, некомфортно. Каждый футболист хочет играть как можно больше. На замену выходить даже тяжелее, чем действовать с первых минут.