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Глеб хотел бы больше проводить времени на поле

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  • 23.08.2018, 22:26
Александр Глеб

Хавбек БАТЭ рассказал, комфортно ли ему выходить на поле со скамейки.

Хавбек БАТЭ Александр Глеб после матча Лиги чемпионов с ПСВ (2:3) рассказал, комфортно ли ему выходить на поле со скамейки, передает «Прессбол».

- Последнее время вы появляетесь на поле все больше со скамейки. Насколько вам комфортно в этом плане?

- Конечно, некомфортно. Каждый футболист хочет играть как можно больше. На замену выходить даже тяжелее, чем действовать с первых минут.


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