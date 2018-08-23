Глеб хотел бы больше проводить времени на поле

Глеб хотел бы больше проводить времени на поле1
- 23.08.2018, 22:26
Хавбек БАТЭ рассказал, комфортно ли ему выходить на поле со скамейки.
Хавбек БАТЭ Александр Глеб после матча Лиги чемпионов с ПСВ (2:3) рассказал, комфортно ли ему выходить на поле со скамейки, передает «Прессбол».
- Последнее время вы появляетесь на поле все больше со скамейки. Насколько вам комфортно в этом плане?
- Конечно, некомфортно. Каждый футболист хочет играть как можно больше. На замену выходить даже тяжелее, чем действовать с первых минут.