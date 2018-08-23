Солигорские власти демонтировали скамейку Независимого профсоюза горняков 3 23.08.2018, 22:38

Было и стало

Фото vk.com/belnp

Скамья должна была стать подарком к 60-летию города и Дню шахтера.

В Солигорске местные власти демонтировали установленную членами Независимого профсоюза горняков скамью.

Об этом сообщает сайт профсоюза.

Пришедшие на открытие скамейки активисты и ветераны НПГ, установленной в честь 60-летия Солигорска, увидели лишь остатки крепления.

Любопытно, что накануне установка скамьи была согласована с местными властями.

По словам председателя НПГ Сергея Черкасова, памятная скамья была изготовлена в соответствии с решением конференции профсоюза, пошедшей в декабре 2017-го. Скамья должна была стать подарком к 60-летию города и Дню шахтера.

Сергей Черкасов рассказал о визите к главному архитектору города. Чиновник якобы пояснил, что получил указание демонтировать скамью из идеологического отдела. Который, по утверждению профсоюзного лидера еще месяц назад дал устное согласие на установку.