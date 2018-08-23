закрыть
23 августа 2018, четверг, 23:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Солигорские власти демонтировали скамейку Независимого профсоюза горняков

3
  • 23.08.2018, 22:38
Было и стало
Фото vk.com/belnp

Скамья должна была стать подарком к 60-летию города и Дню шахтера.

В Солигорске местные власти демонтировали установленную членами Независимого профсоюза горняков скамью.

Об этом сообщает сайт профсоюза.

Пришедшие на открытие скамейки активисты и ветераны НПГ, установленной в честь 60-летия Солигорска, увидели лишь остатки крепления.

Любопытно, что накануне установка скамьи была согласована с местными властями.

По словам председателя НПГ Сергея Черкасова, памятная скамья была изготовлена в соответствии с решением конференции профсоюза, пошедшей в декабре 2017-го. Скамья должна была стать подарком к 60-летию города и Дню шахтера.

Сергей Черкасов рассказал о визите к главному архитектору города. Чиновник якобы пояснил, что получил указание демонтировать скамью из идеологического отдела. Который, по утверждению профсоюзного лидера еще месяц назад дал устное согласие на установку.


популярное за неделю

Мнение

Кто следующий?
Кто следующий? Валерий Карбалевич
Предгрозовое затишье
Предгрозовое затишье Дмитрий Быков
Главная разница между Россией и Украиной
Главная разница между Россией и Украиной Аркадий Бабченко
Ничего важного
Ничего важного Ирина Халип