Семь профессий, которые будут роботизированы в ближайшем будущем 23.08.2018, 22:49

Футуристические прогнозы материализуются в реальной жизни с невероятной скоростью.

Мы часто не замечаем то, с какой скоростью футуристические прогнозы материализуются в реальной жизни, пишет «Популярная механика».

1. Оператор call-центра. Конечно, все мы привыкли к системе автоматизированного ответа: банки, мобильные операторы и муниципальные службы давно приучили нас к такой реальности. Сейчас автоматические ответы предусмотрены как помощь при самых распространенных запросах. Но благодаря ИИ в будущем общение с клиентом станет индивидуальным, и «живые» операторы навсегда потеряют свои рабочие места. Кстати, статистика показывает, что общество позитивно относится к таким изменениям — людям проще «обсудить» проблемы с роботом, чем доверяться незнакомому человеку.

2. Курьер. Казалось бы, на этом поприще людей заменят дроны, которые давно тестируются во многих странах мира. Они очень впечатляют, но есть много вопросов, касающихся их функциональности. Из-за небольшого размера и малой массы дроны могут носить только мелкогабаритные посылки, а сам беспилотник легко дезориентировать и подбить в воздухе. Но мобильные наземные роботы решат эти проблемы. С 2016 года некоторые коммерческие компании уже начали внедрять что-то подобное в городскую среду, и, вполне вероятно, через 10−15 лет мы и не вспомним о том, что курьерами когда-то были люди… или дроны.

3. Хирург. Современные технологии продвинулись очень далеко: теперь роботы могут тягаться с врачами! В эксперименте 2016 года, опубликованном в Science Translational Medicine, автономный робот Smart Tissue более успешно сшивал тонкий кишечник свиньи, чем его соперник — человек. Роботы не страдают от внешних воздействий, таких как стресс или усталость, а поэтому допускают куда меньше ошибок.

4. Сотрудник ресторана быстрой еды. Миллионы студентов по всему миру лишатся возможности подзаработать: скорее всего, рутину на кухне фаст-фуд корпорации возложат на роботов. В одной только Америке внедрение автоматизации в этот процесс повлияет на 2.3 млн рабочих мест. Пока такая практика распространена не очень широко, но будущее уже близко.

5. Фермер. Сельское хозяйство сильно шагнуло вперед, когда научно-технический прогресс подарил миру машины. Но спустя век приходит новая эпоха — эпоха роботизации. Уже сейчас существуют роботы, которые могут выращивать урожай с нуля с минимальным человеческим вмешательством.

6. Журналист. Роботы доказали, что могут создавать текстовые материалы того же качества, что и опытный писатель. Первая статья, посвященная землетрясению в Лос-Анджелесе в марте 2014 года, была написана искусственным интеллектом, а еще раньше — в 2008 году — китайский робот-журналист освещал Олимпийские игры в Пекине для новостного канала Toutiao. Роботы намного быстрее собирают и структурируют всю необходимую информацию; им не нужен корректор: они не совершают ошибок и не делают опечаток.

7. Солдат. В Интернете очень популярны ролики от Boston Dynamics, где демонстрируются самые передовые достижения военных роботов. Считается, что к 2025 году армия США может иметь больше боевых ботов, чем живых солдат. Кстати, и в России ведутся подобные разработки.