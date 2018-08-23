Болгария настаивает на безоговорочном присоединении к Шенгену 23.08.2018, 23:00

Премьер-министр Болгарии заявил, что страна выполнила все условия для частичного вступления в Шенгенское безвизовое пространство.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов считает, что его страна выполнила все условия для частичного вступления в Шенгенское безвизовое пространство.

Об этом он заявил во время встречи с руководителем группы депутатов Европейской Народной партии в Европарламенте Манфредом Вебером, сообщает «Укринформ».

«На мой взгляд, согласно уровню безопасности морских и воздушных границ Болгария заслуживает того, чтобы ее немедленно приняли в Шенгенское пространство», - заявил Борисов.

Затронув тему безопасности наземных границ страны, болгарский премьер отметил, что правительство принимает все необходимые меры, чтобы обезопасить внешние границы ЕС на всей протяженности болгарской государственной границы от нелегальных мигрантов, которые стремятся попасть через территорию Болгарии в другие государства Евросоюза.

По мнению Манфреда Вебера, «те, кто скептически относится к присоединению Болгарии к Шенгенскому пространству, обязаны приехать в эту страну и своими глазами убедиться, что безопасность на болгарских границах на высоком уровне, и страна должна быть принята в Шенген».