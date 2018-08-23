закрыть
23 августа 2018, четверг, 23:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Нью-Хейвене

  • 23.08.2018, 23:05
Арина Соболенко

Белоруска разобралась с Белиндой Бенчич и сыграет в полуфинале с Юлией Гергес.

Арина Соболенко (25 ВТА) продолжает успешное выступление в одиночном разряде турнира в Нью-Хейвене, передает «Прессбол».

Очередной жертвой первой ракетки Беларуси стала швейцарка Белинда Бенчич (43 ВТА). В четвертьфинальном матче, длившемся 65 минут, Соболенко позволила сопернице взять пять геймов — 6:3, 6:2.

А.Соболенко (Беларусь) — Б.Бенчич (Швейцария) — 6:3, 6:2

В полуфинале Соболенко сыграет с немкой Юлией Гергес (9 ВТА), которая, в свою очередь, оказалась сильнее россиянки Екатерины Макаровой (49 ВТА).


популярное за неделю

Мнение

Кто следующий?
Кто следующий? Валерий Карбалевич
Предгрозовое затишье
Предгрозовое затишье Дмитрий Быков
Главная разница между Россией и Украиной
Главная разница между Россией и Украиной Аркадий Бабченко
Ничего важного
Ничего важного Ирина Халип