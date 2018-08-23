Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Нью-Хейвене 23.08.2018, 23:05

Арина Соболенко

Белоруска разобралась с Белиндой Бенчич и сыграет в полуфинале с Юлией Гергес.

Арина Соболенко (25 ВТА) продолжает успешное выступление в одиночном разряде турнира в Нью-Хейвене, передает «Прессбол».

Очередной жертвой первой ракетки Беларуси стала швейцарка Белинда Бенчич (43 ВТА). В четвертьфинальном матче, длившемся 65 минут, Соболенко позволила сопернице взять пять геймов — 6:3, 6:2.

А.Соболенко (Беларусь) — Б.Бенчич (Швейцария) — 6:3, 6:2

В полуфинале Соболенко сыграет с немкой Юлией Гергес (9 ВТА), которая, в свою очередь, оказалась сильнее россиянки Екатерины Макаровой (49 ВТА).