Стало известно, кто стрелял по полицейским в Москве 24.08.2018, 7:32

Фото: РИА Новости/Вадим Брайдов

Опубликовано также видео нападения.

Следственный комитет России (СК) опубликовал на своем YouTube-канале видео с уличных камер видеонаблюдения, на котором заснят момент нападения на сотрудников правоохранительных органов в центре Москвы в четверг, 23 августа, сообщает snob.ru.

На записи можно увидеть нападавшего — темноволосого мужчину. Он стреляет в сторону двоих правоохранителей. Полицейские открывают огонь в ответ. Мужчина отстреливался от них, но позже попытался скрыться и упал на асфальт после выстрелов полицейских.

Агентство «Интерфакс» сообщает, что личность стрелка установили. Им оказался 30-летний выходец с Кавказа Ренат Кунашев.

Что еще известно

МИА «Россия сегодня» сообщает, что нападавший — уроженец Кабардино-Балкарии. Сейчас он находится в больнице, его оперируют.

Пострадавшему полицейскому, которого Кунашев ранил в ногу, оказали медпомощь. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что мужчина начал стрелять из травматического оружия в центре Москвы и ранил полицейского. Правоохранители открыли ответный огонь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.