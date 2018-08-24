Украина празднует День Независимости 7 24.08.2018, 7:43

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Фото: Апостроф

В Киеве пройдет грандиозный военный парад.

Сегодня, 24 августа, вся Украина отмечает свой основной праздник: 27 лет прошло с того дня, когда Верховный Совет тогда еще УССР принял Акт провозглашения независимости Украины, с которого ведет свой отсчет современная Украина - такая, какой мы ее знаем.

Традиционно по всей стране запланирован целый ряд мероприятий - так, в частности в Киеве по центральным улицам пройдет грандиозный военный парад, а на площади Михайловская будет работать выставка военной техники. Парады пройдут и по многим другим городам, пишет zn.ua.

Отдыхать в этом году украинцы будут три дня - 24, 25, и 26 августа.

Также в День Независимости Украины "Океан Эльзы" традиционно даст большой праздничный концерт. Это будет первый концерт группы в Украине после более, чем годового перерыва. Стоимость билетов на "Эльзу" в этом году будет стартовать от 550 гривень.

Что будет происходить в Киеве на День Независимости:

- Забег в вышиванках

24 августа, 9:00. Русановская набережная, 12. Благотворительный марафон. Можно выбирать различную дистанцию, есть и детские забеги.

- Молебен за Украину и украинский народ

24 августа. Собор Святой Софии Национального заповедника "София Киевская".

- Церемония возложения цветов

Цветы будут возлагаться 24 августа к памятникам Тараса Шевченко и Михаила Грушевского, а также на Аллее Героев Небесной Сотни. Будут присутствовать представители городской и государственной власти.

- Большая подольская ярмарка "Киевские Контракты. Независимость-2018"

24-25 августа, 10:00-21:00. Контрактовая площадь. Организаторы хотят возродить легендарную ярмарку, которая проходила на Контрактовой площади в период с 1798 по 1929 годы.

Что будет: тематические локации, фуд-корты с уличной едой, творческие мастерские. Можно будет приобрести товары лучших украинских производителей. Посетителей мероприятия ждут выступления музыкантов, литературные чтения, кинопоказы, театральные представления, перформансы. Вход свободный.

- Конкурс "Ты в сердце моем, Украина"

Всеукраинский фестиваль пройдет 24 августа, на Певческом поле в Печерском ландшафтном парке.

- Тематический концерт "Песня за свободу Украины"

Художественные коллективы силовых структур выступят на Майдане Независимости.

- Выставка "100 лет борьбы за независимость"

Будет проходить на Майдане Независимости.

- Фестиваль этнических общин "Мать Украина — ты одна у нас!"

Пройдет возле здания Киевского городского совета по адресу улица Крещатик, 36.

- "Спорт для всех"

Всеукраинский фестиваль Всеукраинского центра физического здоровья населения пройдет возле арки Дружбы народов, в Центральном парке культуры и отдыха.

- Праздничные концерты в парках

В парках культуры и отдыха "Победа", "Партизанской славы", "Гидропарк" и в Центральном парке культуры и отдыха пройдут концерты.

- Регата по парусному спорту

Стартует от шестого причала Киевского речного вокзала.

С полной программой празднования Дня Независимости 2018, утвержденной КГГА, можно ознакомиться на сайте киевской государственной администрации.

Верховная Рада Украины приняла постановление "О дне независимости Украины" 20 февраля 1992 года. Документ постановил считать 24 августа Днем независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник.