закрыть
24 августа 2018, пятница, 11:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Названа точная дата введения «сокрушительных санкций» против РФ

6
  • 24.08.2018, 8:12
  • 6,266
коллаж: РБК-Украина

Затем, через три месяца, Россию ждет второй раунд ограничений.

В Государственном департаменте подписали уведомление в федеральном регистре касательно введения новых санкций против России, однако опубликовано оно будет лишь 27 августа, сообщил собеседник агентства «РИА Новости» во внешнеполитическом ведомстве США. И уже после публикации санкции вступят в силу.

В свою очередь собеседник агентства ТАСС сообщил, что 22 августа истек уведомительный период, установленный Законом о контроле над химическим и биологическим оружием. Там также указали, что публикации решения о санкциях стоит ожидать 27 августа.

Санкции, о которых идет речь, предусматривают запрет США на поставки в Россию продукции двойного назначения, на экспорт товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также с электроникой, компонентами и технологиями для нефтегазовой отрасли. Поводом для введения ограничений на поставку этих товаров Госдеп назвал отравление Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. Лондон возложил ответственность за этот инцидент на Москву.

В Госдепе подчеркнули, что, если Россия в течение трех месяцев не представит гарантий, что не будет использовать химическое оружие, и не согласится на допуск международных инспекторов, тогда ее ожидает второй раунд санкций.


популярное за неделю

Мнение

Кто следующий?
Кто следующий? Валерий Карбалевич
Предгрозовое затишье
Предгрозовое затишье Дмитрий Быков
Главная разница между Россией и Украиной
Главная разница между Россией и Украиной Аркадий Бабченко
Ничего важного
Ничего важного Ирина Халип