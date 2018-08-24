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Польские работодатели все чаще нанимают белорусов

  • 24.08.2018, 8:19
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Опубликованы выводы официального исследования.

Сейчас каждая пятая фирма в Польше берет на работу украинцев. В течение ближайших двух лет на работу в страну приедет около миллиона человек с востока. Но вместе с тем увеличивается количество белорусов, которые ищут работу в Польше, сообщает «Польское радио».

Таковы выводы исследования, которое провела польская фирма Personnel Service и Государственная служба занятости Украины.

По итогам опроса, лишь 9% поляков видят в украинцах конкурентов. Но 40% считает, что работники с востока тормозят рост заработной платы.

С другой стороны, часть польских работодателей признают, что готовы платить иностранным работникам даже больше, чем полякам, в тех случаях, когда не хватает рабочих рук.

17% предпринимателей ищут работников именно на востоке. А 8% фирм, которые были опрошены, имеют работников из Беларуси, - и это на 6% больше, чем в начале года. В прошлом полугодии было подано 32,8 тыс. заявок на разрешения трудоустроить белорусов. Это на 37% больше, чем в первом полугодии 2017 года.

Опрос показал, что 75% работников с востока зарабатывают более 2,5 тыс. злотых (около 1350 бел. руб.) на руки.


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