Экс-президента Южной Кореи приговорили к 25 годам заключения 3 24.08.2018, 8:24

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ПАК КЫН ХЕ

ФОТО: РИА НОВОСТИ

Апелляционный суд сменил предыдущий приговор, который был вынесен в апреле.

Апелляционный суд Южной Кореи приговорил экс-президента страны Пак Кын Хе к 25 годам тюремного заключения.

Таким образом, суд сменил предыдущий приговор, который был вынесен в апреле, передает Yonhap.

Апелляционный суд начал рассматривать дело против Пак Кын Хе после требования прокуроров, которые посчитали предыдущий приговор слишком мягким.

Напомним, Пак Кын Хе уже отбывает 24-летний срок в тюрьме. Ее признали виновной в коррупции и злоупотреблении властью.

Политический скандал вокруг бывшего лидера страны разгорелся в октябре 2016 года, когда появились сведения о влиянии на нее со стороны близкой подруги Чхве Сун Силь. Расследование показало, что на протяжении нескольких лет Чхве Сун Силь была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений на высшем уровне. Кроме того, подруга экс-президента оказывала давление на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды.

Сообщалось, что Пак Кын Хе была вовлечена в коррупционные схемы Чхве Сун Силь или как минимум находилась в курсе происходящего.

Пак Кын Хе была отстранена от поста президента в апреле 2017 года.