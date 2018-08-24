Топ-10 невыполненных обещаний Лукашенко 25 24.08.2018, 8:31

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Фото: AFP

Этого достаточно, чтобы отправить правителя в отставку.

За время своего правления Лукашенко больше говорил, чем делал. В подтверждение этого телеграм-канал «Беларусь головного мозга» составил топ-10 невыполненных обещаний диктатора. Юридически эти заявления могут расцениваться как ложь должностного лица – достаточный повод, чтобы отправить правителя в отставку.

1. Зарплата в $500 к 2010 году

2. Зарплата в $1000 к 2015 году

3. За 7 лет восстановить все за́мки

4. За 5 лет построить автобаны немецкого образца

5. Рассчитаться со всеми долгами

6. Сдать стадион «Динамо» в конце 2014 года

7. Не повышать старые налоги и не вводить новые в течение пяти лет

8. Строить 10 миллионов квадратных метров жилья в год

9. Увеличить население страны до 13 (15, 20, 25, 30) миллионов человек

10. Побороть коррупцию