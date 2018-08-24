Топ-10 невыполненных обещаний Лукашенко

Топ-10 невыполненных обещаний Лукашенко25
- 24.08.2018, 8:31
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Этого достаточно, чтобы отправить правителя в отставку.
За время своего правления Лукашенко больше говорил, чем делал. В подтверждение этого телеграм-канал «Беларусь головного мозга» составил топ-10 невыполненных обещаний диктатора. Юридически эти заявления могут расцениваться как ложь должностного лица – достаточный повод, чтобы отправить правителя в отставку.
1. Зарплата в $500 к 2010 году
2. Зарплата в $1000 к 2015 году
3. За 7 лет восстановить все за́мки
4. За 5 лет построить автобаны немецкого образца
5. Рассчитаться со всеми долгами
6. Сдать стадион «Динамо» в конце 2014 года
7. Не повышать старые налоги и не вводить новые в течение пяти лет
8. Строить 10 миллионов квадратных метров жилья в год
9. Увеличить население страны до 13 (15, 20, 25, 30) миллионов человек
10. Побороть коррупцию