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Лукашенко профукал момент

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  • Ирина Халип
  • 24.08.2018, 8:32
  • 11,494
Ирина Халип

Народ проголосовал за РЭП, и у правителя не осталось электората.

Если набрать в любом поисковике «профсоюз РЭП», всеведущий и вездесущий интернет немедленно выдаст вам горы ссылок с заголовками «Профсоюз РЭП помог рабочему выиграть суд», «Профсоюз РЭП победил в громком деле», «Профсоюз РЭП помог работнице избежать крупных выплат» - и так далее. Правда, теперь на вас первым делом посыплются совсем другие ссылки - на материалы о суде над руководителями профсоюза. И без первых ссылок никогда не было бы вторых.

Я хорошо помню фразу, сказанную в прошлом году юристом профсоюза Юрием Беляковым: «Если к вам пришел профсоюз РЭП – сразу сдавайтесь!» И это не было рисовкой или дразнилкой: профсоюзные буквоеды действительно выигрывали почти все дела в судах. Восстанавливали на работе, вынуждали работодателей выплачивать компенсации несправедливо уволенным, добивались отмены обвинений в причинении ущерба, даже премии заставляли выплачивать. Рабочим возвращали все до копейки, и статьи в трудовой книжке меняли, и отзывали претензии. И было понятно, что профсоюз этот однажды непременно попытаются разрушить.

Не из-за премий, конечно, и не из-за невыплаченных зарплат: что такое для чиновников те копейки? Так, пыль. Они ведь искренне не могут понять, как можно жить на зарплату. И гордятся тем, что за такие деньги они сами и с кровати бы не встали (больше им гордиться нечем, но не об этом речь). Просто большие государственные чины не могут смириться с тем удивительным фактом, что без всякой конкурентной борьбы, без забегов и стартового пистолета профсоюз выиграл. Народ проголосовал за РЭП, и у Лукашенко не осталось электората.

Вспомните: правитель во все времена любил рассказывать, что пятая колонна, враги народа, вшивые блохи, отморозки – это так, единицы, мутящие воду и не стоящие внимания. А вот настоящий народ – тот, что стоит у станков, - всегда и во всем поддержит своего лидера, и это не какие-то там единицы или пусть даже десятки, а миллионы белорусов. Время от времени оговаривался по Фрейду, конечно, и называл народ народцем, но в целом соответствовал образу. И так долго об этом говорил, так искренне прижимал руку к сердцу, так часто вертелся перед зеркалом, наслаждаясь образом народного лидера, что в нарциссическом экстазе профукал момент, когда лидерами для народа стали те, кто защищает его права. То есть профсоюз РЭП.

Он-то думал, что уволенный рабочий побежит в ближайший исполком просить милостыню и будет вечно благодарен, если его не погонят с порога, а туманно пообещают «изучить вопрос». А рабочий уже давно бежит совсем в другом направлении, конечная точка которого – отделение профсоюза. Правовые инспекторы РЭП ведут его не в исполком, а в суд. И выигрывают - даже в отечественном суде такое, оказывается, возможно, если судье не позвонили и не продиктовали заранее решение. А уж когда РЭП оброс такими выдающимися личностями, как Леонид Судаленко, Зинаида Михнюк, Галина Смирнова степень доверия вышла за пределы системы координат. Оказалось, что «народец» давно уже выбрал себе других лидеров, а правителю об этом слишком поздно доложили. Нужно было срочно уничтожать конкурентов.

Только они не уничтожаются, заразы. Наоборот, растут и крепчают. В октябре прошлого года оказалось, что в оршанскую районную организацию, которая зимой насчитывала 14 человек, за несколько месяцев вступили две сотни. Об этом рассказал на пленуме руководитель местного отделения Василий Береснев. А сам пленум прошел в конце октября. Уголовное дело в отношении Геннадия Федынича и Игоря Комлика продолжалось уже три месяца, и вступать в профсоюз РЭП стало опасно. В воздухе запахло большой политикой, а не трудовыми спорами. А профсоюз расширялся и разрастался. То, чего не смогло добиться государство со всеми своими «Белыми Русями», без всякого административного ресурса и напряжения добились Федынич и его соратники: РЭП теперь везде. А они – народные лидеры.

Именно за это Геннадию Федыничу и Игорю Комлику сегодня вынесут обвинительный приговор. Конечно, обвинительный, потому что это уже не трудовой спор, а именно тот случай, когда судье давно позвонили и продиктовали резолютивную часть. И эти звонившие все еще наивно думают, будто приговор сможет кого-то остановить.

О душе бы лучше подумали, честное слово.

Ирина Халип, специально для Charter97.org


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