Джулиани: Импичмент Трампа вызовет восстание 24.08.2018, 8:45

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Фото: AP

Юрист команды президента США прокомментировал дело Коэна и Манафорта.

Юрист команды президента США Рудольф Джулиани заявил о том, что импичмент Дональда Трампа вызовет в стране "восстание".

Джулиани также отметил, что заявления бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна являются "малозначущими", передает Sky News.

"Этот парень ничего не знает о деле о вмешательстве России в выборы, он ничего не знает о кампании против Трампа. Он просто лжец", - заявил Джулиани.

Ранее Трамп заявил, что "рынок потерпит крах", если он когда-либо подвергнется импичменту.

Разговоры в американской прессе об угрозе импичмента Трампа активизировались 21 августа после знаковых судебных приговоров двум его бывшим соратникам.

В частности, многолетний адвокат главы Белого дома Майкл Коэн пошел на сделку с прокурорами, признал свою вину по восьми пунктам обвинения и заявил под присягой в федеральном суде Манхэттена (Нью-Йорк), что в ходе избирательной кампании 2016 года совершил преступление по указанию "кандидата на официальный пост".

В тот же день присяжные федерального суда Александрии (штат Вирджиния) признали виновным - также по восьми пунктам обвинения - бывшего главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта. В частности, он признан виновным в неуплате налогов и банковских махинациях. Еще десять пунктов обвинения присяжные рассмотрят в ближайшие дни.

Дело Манафорта было передано в суд специальной комиссией под руководством прокурора Роберта Мюллера, которая расследует вмешательство России в президентские выборы 2016 года и возможный сговор Трампа с Москвой. Позже мандат комиссии расширили, позволив ей расследовать также любые правонарушения окружения Трампа.

Как Коэну, так и Манафорту, грозит многолетнее тюремное заключение.