Определились соперницы белорусских теннисисток на старте US Open 1 24.08.2018, 8:49

Прошла жеребьевка заключительного турнира серии Большого шлема.

В Нью-Йорке прошла жеребьевка US Open, заключительного в нынешнем сезоне турнира серии Большого шлема.

В женском турнире с основной сетки начнут выступления как минимум четыре белорусские теннисистки, tut.by.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, впервые в карьере ворвавшаяся в топ-25 мирового рейтинга, в 1-м круге сразится с американкой Даниэле Коллинз (№ 36 рейтинга WTA).

Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович (№ 37 WTA) начнет выступление в открытом чемпионате США против швейцарки Белинды Бенчич (№ 43 WTA).

Третья ракетка страны Вера Лапко (№ 70 WTA) стартует поединком против украинки Катерины Бондаренко (№ 86 WTA).

Четвертый номер Беларуси Виктория Азаренко (№ 80 WTA), получившая Wild Сard в основную сетку US Open, в 1-м круге сразится с представительницей Словакии Викторией Кужмовой (№ 56 WTA).

Возобновившая карьеру после рождения сына белоруска Ольга Говорцова (№ 766 WTA) начала выступление на US Open с квалификации и уже преодолела два круга, победив Сабин Лисицки (№ 221 WTA) из Германии — 6:4, 7:5 и француженку Фиону Ферро (№ 130 WTA) — 4:6, 6:4, 6:4. Для выхода в основную сетку Говорцовой осталось преодолеть заключительный квалификационный барьер, здесь ее оппоненткой будет американка Николь Гиббз (№ 115 WTA).