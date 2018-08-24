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Секрет идеального утреннего кофе оказался довольно простым

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  • 24.08.2018, 8:51
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Специалисты провели эксперимент и выяснили, как сварить максимально насыщенный и вкусный кофе.

Исследователи Университета штата Канзас выяснили, как приготовить идеальный кофе.

Как сообщает "Моя планета", специалисты провели исследование с участием квалифицированных дегустаторов кофе из Центра сенсорного анализа и изучения потребительского спроса.

Участникам эксперимента предложили кофе сортов арабика и робуста, заваренный водой от 50 до 80 градусов Цельсия. Секрет идеального кофе оказался довольно прост — выяснилось, что оптимальная температура заваривания для обоих сортов составляет 70 градусов. Именно при такой температуре можно добиться наибольшей вкусовой интенсивности и крепости напитка.

Пить идеально заваренный кофе специалисты рекомендуют после того, как он остынет до 50 градусов.


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