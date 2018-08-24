Угроза санкций обрушила акции госбанков России 1 24.08.2018, 8:59

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Фото: Reuters

Ценные бумаги Сбербанка и ВТБ резко ускорили обвал.

Акции российских госбанков продолжают стремительно тонуть на Московской бирже на фоне угрозы санкций США, которая казалась рынку маловероятной, но с каждым днем становится все реальнее, пишет finanz.ru.

После заявлений сенатора Криса ван Холлена, который сообщил, что проект санкций, готовящийся при поддержке обеих партий, будет нацелен на банковский сектор РФ, бумаги Сбербанка и ВТБ резко ускорили обвал.

Бумаги Сбербанка к концу торгов в четверг подешевели на 4,84%, а их цена на закрытии - 178,71 рубля - стала минимальной с августа прошлого года.

Акции ВТБ обвалились на 3,74% и оказались на отметках, которых рынок не видел с кризисного 2014 года - 4,131 копейки за штуку.

С начала апреля, когда удар санкций вырезал с мирового рынка "Русал", Сбербанк потерял 30% капитализации, а держатели его акций в сумме обеднели на 1,653 триллиона рублей.

По сравнению с февральскими пиками рыночная стоимость банка рухнула на 2,363 триллиона рублей, или 38%. ВТБ подешевел на 23%, или 160 миллиардов рублей.

Напомним, санкции против госбанков заложены в два ключевых санкционных законопроекта, поступивших в конгресс в этом году.

Первый, внесенный самим Ван Холленом и получивший поддержку еще 12 сенаторов (S.2313), требует прямого запрета на корсчета в США, что равносильно отключению банков от возможности проводить долларовые операции.

При этом санкции, по идее Ван Холлена, должен вводить не президент Дональд Трамп, а глава национальной разведки, если получит информацию о новом вмешательстве России в выборы.

Второй законопроект (S.3336), представленный группой из шести законодателей во главе с сенаторами Линдси Грэмом и Бобом Менендесом, требует заморозить активы российских госбанков в США и запретить американским юрлицам любые операции с ними.

Санкции, согласно проекту, вводит Трамп, который может выбрать один или несколько из шести госбанков - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвзязьбанк, ВЭБ и Банк Москвы.

План пользуется поддержкой обеих партий, но слушаний по нему пока не назначено.