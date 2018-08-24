Путин назначил Бабича послом и своим спецпредставителем в Беларуси 18 24.08.2018, 9:07

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Михаил Бабич

Фото: Михаил Солунин/РБК

Александр Суриков от должности посла в Беларуси освобожден.

Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом России в Беларуси.

Соответствующий указ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно информации, размещенной на портале, Путин освободил Бабича от должности полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. Во втором указе говорится, что «Бабич Михаил Викторович назначается Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь».

Бабич также назначен спецпредставителем президента России «по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь».

Александр Суриков от должности посла в Беларуси освобожден.

Информация о том, что Москва готовит для Минска нового посла, долгое время обсуждалась в СМИ. Источники российских журналистов сообщали, что на эту должность прочат представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Официально эту информацию никто не подтверждал.

Кроме того, звучала информация, что Бабич может стать не только послом, но и спецпредставителем Путина в Беларуси, что существенно расширит его обязанности и возможности.

По информации источников tut.by, нынешний посол России в Беларуси Александр Суриков 24 августа проводит завершающую встречу с теми, с кем работал в Минске 12 лет.

Михаил Бабич родился в 1969 г. в Рязани, с 1986 по 1995 год проходил военную службу в ВДВ и КГБ. С 1995 до 1998 года руководил корпорацией «Антей» в Москве. С ноября 2002 по февраль 2003 года был председателем правительства Чечни.

После увольнения в июле 2016 г. посла России Михаила Зурабова был назначен послом в Украине, но Киев отказался согласовать его кандидатуру.