Путин назначил Бабича послом и своим спецпредставителем в Беларуси

Путин назначил Бабича послом и своим спецпредставителем в Беларуси18
- 24.08.2018, 9:07
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Александр Суриков от должности посла в Беларуси освобожден.
Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом России в Беларуси.
Соответствующий указ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно информации, размещенной на портале, Путин освободил Бабича от должности полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. Во втором указе говорится, что «Бабич Михаил Викторович назначается Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь».
Бабич также назначен спецпредставителем президента России «по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь».
Александр Суриков от должности посла в Беларуси освобожден.
Информация о том, что Москва готовит для Минска нового посла, долгое время обсуждалась в СМИ. Источники российских журналистов сообщали, что на эту должность прочат представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Официально эту информацию никто не подтверждал.
Кроме того, звучала информация, что Бабич может стать не только послом, но и спецпредставителем Путина в Беларуси, что существенно расширит его обязанности и возможности.
По информации источников tut.by, нынешний посол России в Беларуси Александр Суриков 24 августа проводит завершающую встречу с теми, с кем работал в Минске 12 лет.
Михаил Бабич родился в 1969 г. в Рязани, с 1986 по 1995 год проходил военную службу в ВДВ и КГБ. С 1995 до 1998 года руководил корпорацией «Антей» в Москве. С ноября 2002 по февраль 2003 года был председателем правительства Чечни.
После увольнения в июле 2016 г. посла России Михаила Зурабова был назначен послом в Украине, но Киев отказался согласовать его кандидатуру.