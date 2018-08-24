«Великолепие» минских хрущевок: с портретом царя, камином и джакузи 12 24.08.2018, 9:16

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Китч – как он есть.

Многие уверены: в дорогостоящий ремонт хрущевок нет смысла вкладываться. В Москве от них избавляются, у нас пока еще «капиталят», но считается, что перспектив у такого жилья нет. Поэтому и ремонты в таких квартирах в основном делают бюджетные, без привлечения дизайнеров. Но есть и исключения. «Лучшие» примеры минских хрущевок — в подборке tut.by.

Золотая Горка, 15

Топ примечательных хрущевок составляли исходя из цены: чем дороже, тем выше позиция. Например, квадратный метр в полуторке на Золотой Горке, 15 стоит больше двух тысяч долларов в эквиваленте.

За всю квартиру в 42 «квадрата», если без торга, нужно будет выложить 90 тысяч долларов. «Задумка дизайнера была направлена на создание комфортной и уютной атмосферы в квартире», — говорится в объявлении. Что же, добавить и нечего. Любуемся.

П-т Машерова, 14

В этой квартире сделана такая перепланировка, что хрущевка узнается в ней только по крохотной площади кухни. В жилье при ремонте наверняка вложили много денег. Иначе она бы не стоила 77 тысяч долларов в эквиваленте, по 1816 за «квадрат».

Филатова, 10

Дизайн интерьера в скандинавском стиле преобразил эту хрущевку до неузнаваемости. Площадь квартиры всего 40 квадратных метров, но пространство из-за грамотной планировки кажется большим.

Квартира двухкомнатная, продается за 72 тысячи долларов в эквиваленте, по 1773 за квадратный метр.

Кедышко, 14 а

В этой «двушке» площадью 43 квадратных метра был сделан «дизайнерский евроремонт», говорится в объявлении. Цена — 74,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 726 за квадратный метр.

Куйбышева, 28

«Уютная евродвушечка в итальянском стиле. Полностью укомплектована мебелью и бытовой техникой», рекламируется хрущевка площадью 37,5 квадратного метра. Продают за 63 тысячи долларов в эквиваленте, по 1680 за квадратный метр.

Волгоградская, 63

В трехкомнатной квартире площадью 57 квадратных метров сделан дизайнерский ремонт, говорится в объявлении о продаже. Правда, и без рекламы видно, что на ремонт хозяева не пожалели денег.

Здесь и камин есть, и хрустальные люстры, и картины в золотых рамах. А над комодом — портрет царя Николая II.

Продают жилье за 85 тысяч долларов в эквиваленте, по 1482 за квадратный метр.