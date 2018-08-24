Майк Пенс подтвердил планы создания космических войск США 24.08.2018, 9:21

Майк Пенс

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Вице-президент США также рассказал о других планах в космической сфере.

Вице-президент США Майк Пенс побывал в Хьюстоне, штат Техас, где подтвердил планы администрации Дональда Трампа по созданию космических войск к 2020 году, организации нового полета на Луну, а также миссий на Марс и более удаленные планеты, сообщает «Голос Америки».

Выступая в Космическом центре Джонсона, Пенс сказал, что, согласно последним докладам Пентагона, Китай «агрессивно использует космос в качестве оружия», а Россия разрабатывает вооружения для «противодействия космическому потенциалу США».

По словам Пенса, Министерство обороны принимает меры для «укрепления безопасности США в космосе», и администрация будет сотрудничать с Конгрессом, чтобы добиться разрешения на создание космических сил – нового отдельного рода войск.

Пенс также обратил особое внимание на планы по продвижению проекта лунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform в стадию реализации.

НАСА и несколько партнеров агентства разрабатывают планы создания лунной орбитальной станции, которую можно будет использовать в качестве базы для исследования Луны. На станции будет двигательная установка, жилое пространство для экипажа и стыковочное оборудование.

В бюджете на 2019 год НАСА запросило 504 миллиона долларов на финансирование этого проекта, который пока не получил одобрения Конгресса.

В своей речи Пенс сообщил мало новых подробностей, однако подчеркнул, что администрация хочет обеспечить «доминирующее положение США в космосе».

Как и президент Трамп, Пенс уже неоднократно упоминал космические войска. Трамп затронул эту тему и в ходе предвыборного мероприятия в Чарльстоне во вторник.

Впервые Трамп объявил о создании космических войск в июне, пообещав вернуть США лидирующее положение в космосе и подчеркнув, что это является вопросом национальной безопасности, поскольку нельзя, чтобы «Китай, Россия и другие страны опережали нас».

План создания космических войск породил дебаты о военном освоении космоса, а также о том, не нарушает ли такой шаг международное законодательство.

США подписали и ратифицировали Договор о космосе от 1967 года, запрещающий странам провозглашать суверенитет над космосом или небесными телами, а также мешать другим государствам исследовать космос.

Документ также содержит ограничения относительно военного присутствия на таких небесных телах, как Луна, которая, согласно договору, должна использоваться исключительно в мирных целях.

В декабре Трамп подписал директиву по космической политики, которая предусматривает сотрудничество между государственным и частным сектором с целью возобновить полеты на Луну, а затем организовать миссии на Марс и более удаленные планеты.