Импорт Беларусью российского газа достиг максимума

Импорт Беларусью российского газа достиг максимума1
- 24.08.2018, 9:30
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Страна остается крупнейшим клиентом «Газпрома» на постсоветском пространстве.
Поставки российского газа в Беларусь в первом полугодии 2018 года впервые за последние пять лет превысили уровень 10 млрд куб. метров. Страна остается крупнейшим клиентом «Газпрома» на постсоветском пространстве и удерживает четвертое место в мире, пишет zautra.by.
Поставки российского газа в Беларусь в первом полугодии 2018 года впервые за последние пять лет превысили уровень 10 млрд куб. метров.
Согласно отчету « Газпрома», в первом полугодии 2018 года на белорусский рынок было поставлено 10, 101 млрд куб. м. природного газа. Это лучший показатель для российского экспортера после 2013 года, в первом полугодии которого Беларусь закупила 10, 39 млрд куб. метров «голубого топлива».
Поставки на белорусский рынок растут в рамках общего увеличения экспорта российского газа.
В страны бывшего СССР в первом полугодии этого года было отправлено 18, 449 млрд куб.метров (в аналогичном периоде прошлого года – 17, 436 млрд куб.м.), в страны Западной и Восточной Европы – 100, 642 млрд. куб. м. (94, 518 млрд. кубометров).
В объемах наиболее заметно выросли поставки «Газпрома» в Германию и Австрию.
Топ-10 крупнейших покупателей российского газа в первом полугодии 2018 г.
№
Импортер
Объем импорта в 1 полугодии 2018г., в млрд куб.м.
Объем импорта в 1 полугодии 2017г., в млрд куб.м.
1
Германия
29, 596
26, 324
2
Турция
12, 742
14, 436
3
Италия
11, 511
12, 066
4
БЕЛАРУСЬ
10, 101
9,649
5
Великобритания
7, 401
8, 738
6
Франция
6, 401
5, 667
7
Польша
6, 033
5, 648
8
Австрия
5, 771
3, 750
9
Нидерланды
3, 493
2, 092
10
Венгрия
3,100
2,695
По данным ПАО «Газпром»