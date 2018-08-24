Импорт Беларусью российского газа достиг максимума 1 24.08.2018, 9:30

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Страна остается крупнейшим клиентом «Газпрома» на постсоветском пространстве.

Поставки российского газа в Беларусь в первом полугодии 2018 года впервые за последние пять лет превысили уровень 10 млрд куб. метров. Страна остается крупнейшим клиентом «Газпрома» на постсоветском пространстве и удерживает четвертое место в мире, пишет zautra.by.

Поставки российского газа в Беларусь в первом полугодии 2018 года впервые за последние пять лет превысили уровень 10 млрд куб. метров.

Согласно отчету « Газпрома», в первом полугодии 2018 года на белорусский рынок было поставлено 10, 101 млрд куб. м. природного газа. Это лучший показатель для российского экспортера после 2013 года, в первом полугодии которого Беларусь закупила 10, 39 млрд куб. метров «голубого топлива».

Поставки на белорусский рынок растут в рамках общего увеличения экспорта российского газа.

В страны бывшего СССР в первом полугодии этого года было отправлено 18, 449 млрд куб.метров (в аналогичном периоде прошлого года – 17, 436 млрд куб.м.), в страны Западной и Восточной Европы – 100, 642 млрд. куб. м. (94, 518 млрд. кубометров).

В объемах наиболее заметно выросли поставки «Газпрома» в Германию и Австрию.

Топ-10 крупнейших покупателей российского газа в первом полугодии 2018 г.

№ Импортер Объем импорта в 1 полугодии 2018г., в млрд куб.м. Объем импорта в 1 полугодии 2017г., в млрд куб.м. 1 Германия 29, 596 26, 324 2 Турция 12, 742 14, 436 3 Италия 11, 511 12, 066 4 БЕЛАРУСЬ 10, 101 9,649 5 Великобритания 7, 401 8, 738 6 Франция 6, 401 5, 667 7 Польша 6, 033 5, 648 8 Австрия 5, 771 3, 750 9 Нидерланды 3, 493 2, 092 10 Венгрия 3,100 2,695

По данным ПАО «Газпром»