«Ъ»: Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался в светильнике, который залила вода с крыши 1 24.08.2018, 9:37

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Фото: МЧС

Журналистам стали известны детали расследования.

Экспертиза электрооборудования сгоревшего ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово установила, что пожар, унесший жизни 60 человек, начался в светодиодном светильнике, который залила талая вода с крыши.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на результаты экспертизы электрооборудования.

Прибор, в котором произошло замыкание, должен был тут же отключить защитный автомат, однако тот оказался неисправным.

Экспертиза установила, что сечение едва ли не каждого электропровода в здании было занижено по сравнению с расчетным на 10–20%. Это обстоятельство, впрочем, списали на бракованную продукцию.

Также выяснилось, что к одному из защитных автоматов на 100 ампер, которому по норме соответствует проводка сечением не менее 35 кв. мм, был подведен электрокабель сечением всего 5,3 кв. мм. Ошибка привела к постоянному перегреву провода и почти полной "термодеструкции" (терморазрушению) его изоляции.

Таким образом, короткое замыкание в электропроводке, вызванное ошибочным распределением нагрузок и разрушенной из-за перегрева изоляцией, эксперты посчитали весьма вероятным, хотя определить точное место аварии не смогли. Дело в том, что почти все предоставленные им на исследование фрагменты проводов и кабелей оказались полуобгоревшими, и однозначно установить, что стало причиной их разрушения — электродуга или уже пламя пожара — оказалось невозможно.

В материалах экспертизы также говорится, что все звенья электропроводки должны быть защищены от короткого замыкания автоматическими выключателями, однако в ТРЦ защита не сработала. Об этом свидетельствуют видеокадры с камер наружного наблюдения. На них видно, что уже после начала пожара светодиодные лампы в потолке четвертого этажа продолжают гореть.

Напомним, пожар в ТЦ Зимняя вишня произошел 25 марта 2018 года. Ранее Следком РФ заявлял о 64 погибших в результате пожара, среди жертв – 41 ребенок.

Позже Следком РФ уменьшил число погибших в результате пожара до 60 человек.

Через два дня сотни горожан вышли на митинг, требуя отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и президента России Владимира Путина.

1 апреля Тулеев досрочно покинул пост губернатора Кемеровской области, однако позже его назначили главой парламента региона.