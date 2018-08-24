Белорусская армия готовится к масштабным учениям 17 24.08.2018, 9:40

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В маневрах примут участие больше военнослужащих, чем в «Запад-2017».

С 6 по 12 сентября 2018 года в Беларуси пройдут масштабные командно-штабные учения Вооруженных сил. В них примут участие до 7.500 военнослужащих, 260 единиц бронетанковой техники и около 30 самолетов и вертолетов. Об этом сообщает belsat.eu со ссылкой на сайт Минобороны.

Подразделения уже начали выдвижение в места проведения маневров. Части 74-го отдельного полка связи и 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования уже совершили марш на Обуз-Лесновский полигон. Подразделения 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования осуществили погрузку техники на железнодорожный транспорт и отправились на Борисовский полигон.

Во время маневров военные задействуют шесть полигонов, районы и участки местности Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.

В прошлом году в сентябре на территории Беларуси проходили белорусско-российские учения «Запад-2017». В них приняли участие не менее 10 тыс. военнослужащих – примерно 3 тыс. российских и 7 тыс. белорусских. Таким образом в запланированных на сентябрь 2018 года учениях задействуют даже немного больше белорусских военных, чем во время «Запада-2017».

В марте-апреле 2018 года в Беларуси по приказу Лукашенко состоялась масштабная проверка Вооруженных сил. Проверка включала в себя проведение учений с боевой стрельбой, формирование отдельной механизированной бригады и другие мероприятия. Из запаса призывались до 2 тыс. военнообязанных, в том числе женщины.