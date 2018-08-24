«Дело нашей чести – бороться за Украину» 1 24.08.2018, 9:59

Владимир Балух

Владимир Балух написал украинцам письмо.

Осужденный в Крыму Владимир Балух написал украинцам письмо, его копию опубликовал зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Украинский политузник призвал сограждан укреплять единство общества, церкви и государства. «Крым. Реалии» публикует текст его письма:

- Поздравляю всех, кто любит Украину! Крепкого здоровья и ангелов-хранителей всем, кто держит ее на своих плечах: украинское войско, украинское духовенство, украинское гражданское общество!

Сердечно благодарю всех единомышленников за счастье чувствовать себя членом большой семьи, которая руководствуется идеалами Правды, Чести и Достоинства.

Мудрости, христианской любви к ближнему и настоящего, непоказного патриотизма желаю властным институтам, которые олицетворяют собой заветное, выстраданное в сердцах многих поколений наших предков Государство.

Непостижимо большой ценой – погубленными и покалеченными судьбами миллионов и миллионов лучших сыновей и дочерей родной земли – уплачено истории за наше право иметь свое государство, строить его, руководствуясь собственными, постоянными вековыми традициями и национальными интересами.

Дело нашей Чести – заботливо беречь историческую память об этой святой жертвенности и настойчиво работать, чтобы она не оказалась напрасной. Именно сейчас, когда Украина вынуждена обороняться от очередного шовинистического нападения соседа-империалиста, считаю крайне важным прилагать максимум усилий, чтобы укрепить единство общества, церкви и государства как такового.

Неустанно усовершенствуя вооружение и реформируя вооруженные силы, мы должны настойчиво отстаивать святое право Украины иметь собственную автокефальную церковь, поскольку недопустимо, чтобы внутри государства в церковной сфере доминирующие позиции занимала епархия церкви государства-агрессора. Бог – един, поэтому церковь должна служить народу, быть опорой его единства, а не служить инструментом для раздоров и идеологических диверсий.

Традиции украинского православия и украинского казачества имеют многовековые родственные корни, что ярко демонстрирует праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Так будем же достойными потомками жизненной мудрости своих Отцов, потому что «козацькому роду нема переводу»!

Слава Украине!

Искренне ваш, Владимир Балух.