Арина Соболенко: Просто выхожу на корт и показываю свой лучший теннис 24.08.2018, 10:38

Арина Соболенко

Фото: @JJlovesTennis / WTA

Первая ракетка Беларуси прокомментировала свои успехи на турнире в Нью-Хейвене.

Первая ракетка Беларуси и 25-я ракетка мира Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в американском Нью-Хейвене. Там она встретится с Юлией Гергес из Германии, 9-й в рейтинге WTA. А накануне в четвертьфинале Соболенко уверенно переиграла Белинду Бенчич (64) из Швейцарии — 6:3, 6:2.

"Мне все равно, против кого я играю, — цитирует слова белорусской теннисистки сайт wtatennis.com. — Просто выхожу на корт и стараюсь показать свой лучший теннис".

Тем временем стали известны соперницы белорусок в первом раунде открытого чемпионата США. Арина Соболенко сыграет с американкой Даниэль Коллинс (36), Александра Саснович (37-е место в рейтинге WTA) — с Белиндой Бенчич из Швейцарии (той самой, которую вчера обыграла Соболенко), Виктория Азаренко (80) — с Викторией Кужмовой из Словакии (56), Вера Лапко (70) — с Екатериной Бондаренко из Украины (84).