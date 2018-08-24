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В Киеве проходит «Марш новой армии»: онлайн-трансляция

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  • 24.08.2018, 10:46
  • 1,304
Фото: Макс Требухов / lb.ua

Парад посвящен Дню Независимости Украины.

Более 200 единиц техники, 4,5 тыс. участников, несколько "впервые в истории" и делегации из 18 стран. Это лишь часть информации о сегодняшнем военном параде, сообщает 112.ua.

В этом году военный парад называется "Марш новой армии". По словам министра обороны Украины Степана Полторака, в параде примут участие 4,5 тыс. военнослужащих и 250 единиц техники.

Министр также сообщил, что во время парада впервые будут показаны прохождения механизированной колонны, а также новые и перспективные образцы вооружения и техники.

По словам президента Украины Петра Порошенко, в параде впервые примет участие коробка женщин-военнослужащих.

Также впервые прозвучит новое официальное армейское приветствие: "Слава Украине!" - "Героям Слава!"

Впервые за последние годы в параде примет участие военная авиация.

Кроме того, в параде будут участвовать подразделения ВСУ, МВД, СБУ, ГосЧС и военные оркестры.

В праздничных мероприятиях по поводу Дня Независимости запланировано участие представителей 18 стран.

В частности, ожидается прибытие советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, специального представителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера, министров обороны Турции, Польши, Румынии, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии.


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