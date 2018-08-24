Фотофакт: Плакат «Лукашенко, уходи!» на дверях администрации диктатора 2 24.08.2018, 11:06

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Фото: телеграм-канал "Баста"

Координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский обратился к диктатору.

Активисты профсоюза РЭП и активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь», «Народная Грамада» до объявления приговора руководителям профсоюза Геннадию Федыничу и Игорю Комлику собрались возле администрации Лукашенко. Активисты потребовали освободить лидеров независимого профсоюза.

Приговор Федыничу и Комлику будет озвучен сегодня, в пятницу, в 12 часов.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский прикрепил к дверям администрации диктатора плакат «Лукашенко, уходи!».

Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

Напомним, что Рада БНК призвала к солидарности с Геннадием Федыничем и Игорем Комликом. Рада призвала активистов выйти к администрации Лукашенко с требованиями прекратить политические репрессии против лидеров профсоюза РЭП, гражданского общества и независимой прессы, освободить и реабилитировать всех политзаключенных.