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В Вильнюсе открывается сквер имени Бориса Немцова

  • 24.08.2018, 11:18
Борис Немцов

В столице Литвы увековечат память российского оппозиционного политика.

В Вильнюсе, возле посольства России на улице Латвю в пятницу откроется сквер, названный в честь убитого в Москве лидера российской оппозиции Бориса Немцова, сообщает Delfi.

На церемонии будут присутствовать министр иностранных дел Линас Линкявичюс, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, председатель правления "Фонда Бориса Немцова за свободу" Владимир Кара-Мурза, член горсовета Санкт-Петербурга Борис Вишневский, главный редактор московской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Фото: facebook

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