Путин дал наставления Бабичу перед назначением в Беларусь 24.08.2018, 11:27

Правитель РФ посоветовал экс-руководителю Чечни вспомнить его опыт работы на «государственных должностях».

«Беларусь является для России главным союзником и партнером. Необходимо сделать все, чтобы достигнутые между странами договоренности были реализованы», - об этом шел разговор на встрече Владимира Путина с новым послом России в Беларуси Михаилом Бабичем, сообщает пресс-служба российского президента.

Владимир Путин отметил, что для России является важным взаимодействие с главным союзником и партнером — с Беларусью.

«Это не только страна, с которой мы граничим, это страна, прежде всего, с которой нас связывают особые отношения: и исторические, и этнические, и языковые, и экономические», — заявил президент России.

Путин напомнил, что Беларусь является членом и ОДКБ, и ЕАЭС, «мы строим еще совершенно особый формат, выстраиваем «союзное государство», так что направлений деятельности очень много».

«Вы будете заниматься не только дипломатической работой, но и работой в сфере экономики, представляя интересы России как спецпредставитель. Рассчитываю, имея в виду ваш опыт государственной работы на самых различных, очень высоких должностях, что этот ответственный участок будет в ваших надежных руках», — дал поручение российский лидер.

Он также заявил, что намерен проводить регулярные встречи с Бабичем для докладов о том, как идет работа.

Бабич поблагодарил Путина за оказанное ему доверие и отметил, что «прежде всего, народ Республики Беларусь является братским народом для россиян».

«Нам с коллегами из Правительства Российской Федерации, Администрации Президента, с белорусскими партнерами сейчас предстоит сделать все, чтобы договоренности, которые достигнуты между главами государств, были практическим образом реализованы», — заявил он.

Путин 24 августа назначил Бабича полномочным послом России в Беларуси, спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с нашей страной.

Михаил Бабич родился в 1969 г. в Рязани, с 1986 по 1995 год проходил военную службу в ВДВ и КГБ. С 1995 до 1998 года руководил корпорацией «Антей» в Москве. С ноября 2002 по февраль 2003 года был председателем правительства Чечни.

После увольнения в июле 2016 г. посла России Михаила Зурабова был назначен послом в Украине, но Киев отказался согласовать его кандидатуру.