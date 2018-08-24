Что минчан раздражает в Минске 24.08.2018, 11:33

От запаха в транспорте до экзистенциальных проблем.

Как бы мы не любили свой город, но даже в самом идеальном месте есть вещи, которые раздражают. The Village Беларусь попросил минчан ответить на вопрос, что их бесит в столице, и получил длинный список.

Андрей Эзерин

бизнесмен, городской активист

- Меня бесит, что в настоящий момент на «Троицкой горе», прилегающей к Оперному театру, красят только фасады зданий. А про так называемые «декоративные излишества»: балюстрады, пинакли, различные щипцы — словом, про то, что создает красоту «сталинского ампира», забывают. Это как после революции забивали парадные входы. Мне сложно представить, чтобы это происходило где-нибудь на «проклятом Западе». Извините, что опять к нему обращаюсь, но мне трудно представить, чтобы собственник здания забыл про очень важные декоративные элементы.

Второе — сейчас красят Осмоловку, и я боюсь, что здания покрасят только по периметру квартала. Если так поступят, опять получатся «потемкинские города». Традиция, которой больше 300 лет, а то и тысяча, снова будет присутствовать в нашем городе.

Раньше Осмоловку красили только по периметру, как, впрочем, и множество других минских кварталов. Доходило до анекдота — когда красили только одну сторону и чинили только ту крышу, что выходила на улицу. А крыша и стена, которые выходили во двор, были в ужасающем состоянии. И таких примеров можно найти много в Минске.

Дмитрий Задорин

архитектор

- Меня в Минске бесят те вещи, которые должны были поменяться, но остались неизменными, и таких оказывается довольно много.

Всем известный пример — отключение горячей воды. Я всегда надеюсь, что ее отключат в понедельник, чтобы включить к выходным. Но нет, ее отключают во вторник и включают неизвестно когда. Последние дни очень тяжело мыться: ты понимаешь, что тебе должны скоро дать воду, но ее не включают, и ты ходишь грязный.

По тому же принципу у нас работают лужи в районе. Я долгие годы прожил не в Минске, но когда вернулся сюда пять лет назад, то обнаружил, что лужи находятся в тех же местах, где они были в моем детстве, то есть, 30 лет назад. Причем дорожное покрытие с тех пор меняли не раз, но лужи никуда не исчезли.

Вообще все, что сводится к слову «благоустройство», у нас таковым не является. Это и инженерное благоустройство в домах — горячая вода, и лужи на улице, и, конечно, дорожки. Казалось бы, в них должна быть какая-то логика. Многие сейчас считают, что не нужно делать никаких дорожек, а позволить людям походить и вытоптать их где нужно. Но это не работает. Люди забывают, что, например, метро было построено после постройки микрорайона. Заранее такое предугадать невозможно.

У нас сейчас прокладывают дорожки мимо протоптанных тропинок и вне какой-либо структуры. Мне очень нравится одно место в районе, оно кажется мне комичным: дорожка идет, потом останавливается, делает круг и снова идет дальше. То есть, идти по ней прямо невозможно, приходится шагать по грязи. И вот эта часть остается у нас самой проблемной. Дома можно научиться делать хорошо, а вот с тем, что у нас под ногами, проблемы.

Алексей Карпеко

журналист

- Можно долго перечислять, что бесит в Минске. Благо причин хватает. Здесь и постоянный снос-ремонт-уплотнение, и наплевательское отношение чиновников на мнение горожан, и дурацкое озеленение, и непродуманность реставрационных работ, и распил бабла. Про заведения и их недостатки. Но я не сомневаюсь, что про дурость чиновников, непродуманность реставрационных работ, распил бабла, дебильное озеленение и бездумное уплотнение и снос напишут другие.

Меня бесят наши минские организаторы различных фестивалей, выступающие публично с пафосом «миссионеров-просветителей перед аборигенами». И тут совершенно не важно, про что идёт разговор. Будь то уличная еда, современное искусство, или городские инициативы.

Раздражают наши креативные пространства. Они похожи друг на друга словно клоны. Редкий представитель этого вида выделяется из скопища себе подобных. Что мы видим у среднестатистической площадки в Минске? Рэйвы, какие-то фотовыставки друзей-знакомых, какие-то лекции. Они множатся точно грибы, но остаются невидимы. Большинство из них не формируют вокруг себя какие-то культурные тусовки. Хотя есть приятные исключения.

Бесит, что если в Минске что-то появляется, то оно неизбежно проходит этап «сравнения». С Берлином, Варшавой, Вильнюсом, последние пару лет стало модно ещё с Киевом сравнивать, и ещё бог ещё знает с каким городом. И ежедневно то тут, то там слышишь эти ужасные «ах, это как в Берлине», «ах, а вот в Варшаве», «а вот в Киеве лучше». Или того хуже, слышишь что-нибудь про «Новый Берлин». Блевать от этого охота.

Денис Блищ

медиаконсультант

- Минск чудный город, но есть в нем несколько особенно раздражающих черт. Одна из них — окраска зданий. Эта зараза появилась в 90-х годах и захватила не только столицу, но и всю страну. Кому-то пришло в голову красить фасады жилых домов во всякие неестественные цвета без какой-либо концепции и привязки к местности. Красят новые здания, перекрашивают старые, одевают их в термошубы и штукатурят, превращая город в набор акварельных красок.

Артем Концевой

основатель dev.by

- В Минске меня бесят люди, которых все бесит. Постоянно критикуя окружающих и окружающее пространство, они, возможно, дают понять, что они, красивые и модные профессионалы, лучше всех этих и всего этого. Это все не относится к людям, которые стараются решать городские проблемы, к критикам художественных произведений и к неравнодушным гражданам, которым больно от того, как обращаются с нашим городом некоторые архитекторы и чиновники.

Роман Костицын

партнер коммуникационного агентства ARS Communications

- Бесит все, что связано с глупостью и неуважением. Например, гигантские новостройки-муравейники без парковок, уродливые «современные» строения в центре, где их не должно быть, агротрэш в благоустройстве городской среды (Комсомольская-Революционная) и фиктивные общественные обсуждения уплотнений в городе.

Если говорить о людях — патологическое нежелание многих хорошо делать свою работу. Официант, продавец, министр, директор школы, топ-менеджер розничной сети — это просто национальная гангрена мотивации какая-то, которая поражает все слои общества. Откуда она идет? От неуважения, коммуникативной неполноценности, неспособности к рефлексии. Это советское наследие — люди все ждут от кого-то важных решений и возлагают на кого-то ложные надежды. Но радует, что стремительно расширяет влияние новый слой людей, делающих ставку на себя и желающих улучшать то, что есть вокруг, способных строить диалог и уважать других. Я думаю, они победят в итоге, город-то зримо меняется к лучшему и визуально, и содержательно. Совпадение? Не думаю.

Анна Шутова руководитель проекта в Marketing.by

- Прежде всего, бесит то, что много похожего. В том же общепите все развивается волнами, приходит мода на что-то, и все это делают, пока горит огнем. Пока очень немного индивидуальности и нишевости в сфере развлечений, еды, услуг.

Бесит ощутимая нехватка творчества в городе. Арт, уличные музыканты и художники в Минске — очень редкое явление. Огромный минус атмосфере — серость все еще не преодолена.

Запах в общественном транспорте. Такое ощущение, что ни транспорт не проходит никакую обработку, кроме «подмели вечерком мусор», ни минчане не моются. Чем дальше маршруты от центра, тем «ароматнее». Хотя сам по себе транспорт в Минске развит хорошо, но отталкивает эта бомжеватость. За исключением метро.

Нетерпимость столичных автолюбителей. Заканчиваю автошколу, покаталась по столице — ощутила масштабы культуры вождения, точнее, потоки агрессии по еще одному каналу.

Пафос в заведениях, магазинах и ресторанах, которые считают себя премиальными, супероценивающие взгляды персонала, которые знают, сколько стоят твои затертые джинсы, лучше, чем ты. Хотелось бы, чтобы это уже наконец стало пережитком прошлого, но пока не суждено.

Даниил Анохин

фотограф

- Бесит, когда в кафе приходится самому заказ приносить. Например, на зале три красивых девушки, администратор и две официантки, а твое пиво уже пять минут на стойке у бармена ждет, пока за ним сам придешь.

Конечно, можно позвать официанта. Но пока он будет разбираться, кто должен принести заказ, найдет администратора, а тот решит, кому поручить эту задачу, все уже остынет. После путешествий это особенно стало бесить. Когда очень голодный или просто гуляешь и хочешь выпить стакан пива или бокал чего-то быстро, приходится проходить все эти бюрократические процедуры с ожиданием меню, заказа, еды, подачи, официанта, чека, сдачи. Это не Берлин, где тебе пиво подадут за 30 секунд. Зато везде девушек на роль официанток берут как в эскорт: все на подбор худенькие, молодые, стройные с красивыми ногами. Но я же не ноги их есть пришел.

Еще бесят маленькие порции, невкусная еда. Ну, или вчерашние пирожные. Тоже не очень приятно, особенно когда они стоят 4 евро.

Иван Муравьев

автор проекта bdz.by

- У меня есть одна знакомая. Когда она начинает общаться с парнем, вроде все и хорошо, но через некоторое время, по ее словам, он начинает ее бесить. И так все время. Дело в том, что она никого из своих ухажеров так и не полюбила.

Что касается меня и моих взаимоотношений с Минском, то ничего не бесит по той причине, что я его люблю! Когда любишь, то не замечаешь многое. Есть какие-то моменты, которые могут вызвать раздражение, например, утром вывозят мусор, шум на улице, или соседи включают перфоратор в 8 утра. Но это такие мелочи. Больше мне не нравится, когда люди злятся друг на другу. Но что-то мне говорит, что Минск здесь не при чем... Люди агрессивные по своей природе, и свои просчеты и ошибки склонны сваливать на других. У меня все просто. Во всем, что происходит в моей жизни — виноват я сам, а Минск — люблю!

Денис Кобрусев

координатор кампании «Генплан для минчан»

- Бесят арендодатели, которые сдают свои не ахти какие квартирки со словами «без детей, без животных». Бесят горожане, которым «все равно». Бесят городские чиновники, которые не могут ответить по существу не на один важный вопрос. Бесит Мингорисполком, который считает, что город -это они, а не мы. Бесит профессиональное сообщество архитекторов, которое боится сказать хоть одно слово в защиту города, его развития, его среды в отношении того бардака в архитектуре, что сейчас происходит в Минске.

Екатерина Синюк

основательница проекта «Имена»

- Очень бесят водители, которые при перестройке из полосы в полосу не показывают поворот.

Андрей Диченко

писатель

- В Минске меня больше всего расстраивает отсутствие виниловых маркетов в старых промышленных районах. Конечно, можно сказать, что любой релиз можно найти на Discogs по нормальной цене, а не беларуской. Но сам такой поиск — бездуховен. Он лишен чувства родной почвы под ногами, ее лесов и рек. На деле очень мало салонных мест, где можно ощутить себя расслабленным и покопаться во всяком хламе. Удачный пример такого места — книжный магазин «Сон Гоголя».

Мало отражений эпохи в арт-объектах, отсутствие самих арт-объектов. Они должны быть на каждом углу, как в Стокгольме. Еще плохи дела с общественным транспортом. Но они станут чудесными, как только в салонах заработают кондиционеры. Еще систематическая вырубка деревьев не радует. С этим надо завязывать в первую очередь.

Виталий Гринь

глава маркетинга Jury.Online, PR-консультант Krypton Moscow Fund

Что меня бесит в Минске? Я. Да, я сам.

- Меня бесит, каким я становлюсь, если долгое время не работаю и не пересекаюсь с ребятами из Москвы, или Киева, или Рима. Меня бесит, когда я становлюсь трусливым, посредственным, депрессивным. Меня бесит отсутствие во мне амбиций, мой комплекс самозванца, моё неверие в собственный успех, стоит мне пару месяцев поработать исключительно с отечественными компаниями. Меня бесит, когда я не даю себе право на ошибку, бесит, что мне не наплевать на мнение окружающих.

Бесит экономить, бесит довольствоваться средним результатом и средним качеством. Бесит бояться каждого выхода за рамки, каждой новой практики, бесит бояться публичности. Бесит бояться быть собой.

Бесит ворчать про неоправданно дорогой общепит, лицемерных блогеров, осторожных журналистов, колхозную «элитку», отсутствие культурной жизни, бесит что я никак этому не сопротивляюсь. Бесит, что я вовсе не требователен и без изысков, на всякий случай.

Бесит, что я люблю этот город какой-то больной любовью и никак не решусь навсегда уехать.

Натали Роше

стилист, телеведущая

- Бесит, когда люди, живущие в своей стране, хорошо зарабатывающие, все время говорят о ней плохо. А еще бесит хамство на дорогах.

Валентин Бойко

журналист

- Бесит минская застройка. Если рассматривать архитектуру как застывшую музыку, то архитектура Минска — это попытка сыграть симфонию Вивальди силами самодеятельного оркестра трактористов-гармонистов. Такое ощущение, что среди застройщиков идет негласное соревнование — кто сильнее изуродует облик города. Немногочисленные огрызки исторической застройки положение не спасают. В итоге в историческом центре Минска глазу особо не на чем отдохнуть.

Своим обликом Минск напоминает парня из деревни или райцентра, переехавшего в большой город и всеми силами стремящегося произвести впечатление на окружающих. Человека, который покупает айфон последней модели, но при этом питается роллтоном и одевается на Жданах. И эта противоречивость проявляется во всем: стеклянный гламур бизнес-центров соседствует с хрущевками-бабушатниками, а на тротуаре рядом с гипермаркетами идет бойкая торговля с клеенок и картонок, разложенных на асфальте. Подстриженные в барбершопах благообразные бороды айтишников и трехдневная щетина обитателей Автозавода. Блеск и нищета в одном флаконе. И это даже не бесит: просто вызывает когнитивный диссонанс. Словно статус столицы Минск получил авансом. Навырост. Дорастет ли? Посмотрим.

Александр Василевич

Директор агентства Vondel / Hepta

- Эстетический треш раздражает. Улицы чистые, да и всегда были чистые, а вот то что в Минске выдают за архитектуру просто неприятно. Новые районы с уплотнениями и высотками без нормальной инфраструктуры грозят превратиться в не самые живописные трущобы лет так через десять. Ну и вообще, эстетический вкус у детей не воспитаешь ободранными со стороны дворов и раскрашенными в безумные цвета с внешней стороны панельками. Зеленый город благодаря вырубке во имя лучших побуждений и постройке домов в парках превращается потиху в шлакоблочные джунгли.

Замкнутый круг, вкуса нет и не будет потому что воспитывать визуально его нечем. Поэтому только виртуальность, только интернет спасет среднего минчанина. И еще одна история пришла в голову - жалобы некоторых жителей центра города и серьезное отношение к ним городских властей. Шум и веселье в центре это нормально. Решить эту проблему несложно - можно либо переехать подальше и наслаждаться тишиной или затычки в уши купить за пару центов и наслаждаться ночной жизнью когда не спишь. И да, отсутствие больших и хороших книжных магазинов вызывает грусть, как и пары хороших клубов.

ИЛЬЯ ПРОХОРОВ

совладелец пекарни Brø bakery

- Бесит «Минская спадчина», а еще то, что муралы закрашивают. Манера езды автомобилистов по городу, бордюры на велодорожках, парады, застройщики на Макаенка, у детской железной дороги, гостиница возле цирка, «Факел Газпрома».

Игорь Кольченко

сооснователь PR -студии SETTE

- Не могу сказать, что меня что-то прямо вот бесит в Минске. Я фанат этого города, в который переехал в 16 лет и остался навсегда. Сколько я в нем живу, он постоянно развивался, и это его главное достоинство. Каждый второй пост в моем инстаграме с хэштегом #iloveminsk, но, наверное, есть вещи, которых лучше бы не было.

Вот мой личный антитоп Минска. Первое — минчане, которые постоянно ноют: из-за отсутствия денег, жары или холода (одни и те же люди, как правило), скуки в городе, Лукашенко, лишнего веса, желтых ваз на проспекте и так далее. Хуже них только одна категория людей: те, кто постоянно и подробно рассказывает в фейсбуке о том, что их бесит.

Второе — иностранцы, которые первым пунктом всегда отмечают, что наш город очень чистый. Как будто других достоинств тут нет. Хотя это, наверное, претензия к нам, а не иностранцам. Но все равно бесит.

Третье — гостиница, которая своими габаритами превратила цирк в большой красивый ампирный общественный туалет на проспекте. Дом Чижа туда же. Но в целом, я считаю, что лучше строить, чем не строить, не люблю тех, кто критикует любую новую постройку в городе.

Четвертое — полиэтиленовые пакетики, которые бесплатно дают в супермаркете в неограниченном количестве. И то, что в моем дворе никто не разделяет мусор и выбрасывает в контейнеры для раздельного сбора все подряд. В том числе и я, и меня это бесит больше всего.

Роберт Киселев

Управляющий коммерческой недвижимостью, маркетинг-консультант

- Жутко раздражает цветовая «хиросима» оформления города: разноцветная подсветка фасадов, разноцветные горшки и разноцветные цветочные композиции в них. В особенности наши чиновники любят ярко-желтый и розовый.

А лучше прибавьте к этому красно-зеленый флаг и не менее любимые существующей администрацией жирные золотые буквы, и вы получите вкусовой ад.