«До пенсии не доживу, но в «тунеядцы» попасть не хочу» 12 24.08.2018, 11:46

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Во время приёма в деревне Бокшицы

Фото: Елена Бадьина

Как безработные пришли на комиссию в Слуцком районе.

С 23 августа комиссии по содействию занятости населения работали в Бокшицком и Покрышевском сельских советах Слуцкого района. Туда обратилось 15 жителей близлежащих деревень. Они рассказали свои истории поиска работы и узнали об актуальных вакансиях, пишет «Курьер».

Эта комиссия собирается каждый второй и четвертый четверг месяца с 15.00 до 17.00. Прием неработающих граждан проводится как в райисполкоме, так и в деревнях.

Членами комиссии являются председатели сельских советов, представители райисполкома, милиции, налоговой службы, службы занятости, руководители предприятий. Они выслушивают тех, кто пришел, интересуются, где они живут, какую специальность имеют, сколько лет и почему не работают, спрашивают безработных, есть ли у них желание работать.

Представители службы занятости предлагают вакансии, которые есть сейчас, советуют, как можно поступить и куда обратиться в той или иной ситуации.

Фото: Елена Бадьина

О времени заседания комиссии большинство пришедших узнали из уведомлений, которые им принесли местные почтальоны. В Бокшицкий сельский совет пришли 8 человек, среди которых была одна женщина. В Покрашево — 7 человек.

Большинство пришедших на комиссию — мужчины старше 40 лет, только одному было 27. Многие по нескольку лет не работают официально, у некоторых проблемы с алкоголем.

Часть из тех, кто пришел на комиссию, просто помогают односельчанам по хозяйству, им немного платят и иногда кормят (т.н. «батраки»). Другие работают у частников без оформления. Каждому пришедшему члены комиссии задавали вопрос, как они собираются жить, когда наступит пенсионный возраст. Большинство отвечали: «До пенсии я не доживу».

Каждый второй неработающий говорил, что его бы устроила работа сторожа, но таких вакансий нет.

Нескольким безработным после собеседования были предложены места работы, одному пообещали содействие в оформлении инвалидности. По мнению членов комиссии, деревни, относящиеся к Бокшицкому и Покрышевскому сельским советам, находятся недалеко от города, поэтому тот, кто хочет, может найти работу. На селе есть вакансии на ферме и в полеводстве.