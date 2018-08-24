Порошенко: Мы разрываем все путы, которые связывают нас с Российской империей 4 24.08.2018, 11:52

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Независимость Украины стала необратимой.

Главная задача нынешнего поколения – сделать независимость страны необратимой, Украину – великой и сильной, без какой-либо перспективы возвращения в зону российского влияния.

Об этом на параде, посвященном Дню Независимости Украины, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Трансляцию ведет телеканал "112 Украина".

"Перед нашим поколением встала задача разорвать фатальный исторический круг. Сделать так, чтобы украинскую независимость, как раньше, не мерили месяцами или несколькими годами, а потом долгими десятилетиями безгосударственности не оплакивали ее потерю, не анализировали причины очередной неудачи. Чтобы гордились победами и успехами", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что за четыре года войны украинская нация объединилась на почве патриотизма.

"За четыре года войны, которую Россия развязала против Украины, мы с вами сохранили государство и укрепили его. Нация консолидировалась на позициях защиты страны и патриотизма. Мы с вами создали сильную армию и кропотливой работой наших дипломатов обеспечили международную политико-дипломатическую поддержку независимости Украины", – отметил президент Украины.

Он добавил, что украинцы "твердо" выбрали собственный путь развития и не имеют права с него сойти "на радость внешним врагам и их агентам внутри страны". "Мы разрываем все путы, которые связывают нас с Российской империей, с Советским Союзом", – подчеркнул Порошенко.