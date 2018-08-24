«Сокрушительные санкции»: впереди – дальнейшее падение рубля и коллапс экономики РФ 3 24.08.2018, 11:59

2,204

Фото: Reuters

Ближайшие несколько лет в России могут быть очень непростыми.

По мнению экспертов после того, как Казначейство США объявило о серии новых санкций в отношении Москвы, а в США с новой силой вспыхнул скандал, связанный с уголовными делами против ближайших соратников президента США, давление на Дональда Трампа с целью вынудить его к жестким мерам в отношении Москвы все усиливается, и это не сулит России ничего хорошего, пишет rusmonitor.com.

Американская пишет о том, что:

Президент США Дональд Трамп сталкивается с растущим давлением внутри страны, поэтому он будет вынужден предпринимать все более жесткие действия против России.

Россия при президенте Владимире Путине обвиняется в подрыве демократий по всему миру, нарушении международных правил, включая вмешательство в выборы в США и отравление бывшего российского шпиона в Великобритании

Казначейство США объявило о новых санкциях против российских компаний и частных лиц.

Более жесткие санкции против целых отраслей российской экономики, или очень крупных российских компаний могут появиться в ближайшие несколько месяцев

Призывы к более суровым мерам наказания России поступают как из США, так и со стороны Европы.

Россия при президенте Владимире Путине обвиняется в подрыве демократий по всему миру и нарушении международных правил, включая вмешательство в выборы в США и отравление бывшего российского шпиона в Великобритании

Внутри США уголовные обвинения, выдвинутые в отношении двух бывших помощников Трампа – руководителя кампании Пола Манафорта и личного адвоката Трампа, Майкла Коэна – могут усилить позиции специального адвоката Роберта Мюллера, – говорится в публикации CNBC. Мюллер расследует возможное вмешательство России в президентские выборы в 2016 году в США. Признание Манафорта виновным по целому ряду обвинений, пусть и не связанных на прямую с российским вмешательством в выборы, стало крупной победой, достигнутой в результате расследования Мюллера. В тоже самое время, признания, сделанные Коэном под присягой, в ходе расследования, которое проводится федеральными прокурорами в Нью-Йорке, стали еще одним сильным ударам по позициям Трампа.

Несколько членов Конгресса также поставили под сомнение, достаточны ли меры, принятые администрацией Трампа для того, чтобы обуздать наглое поведение Кремля, сообщает The Wall Street Journal.

При этом неприятности Кремлю сулят также и на другой стороне Атлантики – в Великобритании, где министр иностранных дел Джереми Хант во вторник призвал Европейский Союз вместе с США «стоять плечом к плечу» в вопросе наказания России.

Казначейство США во вторник заявило, что оно уже занесло в черный список две российские компании и шесть судов за нарушение санкций ООН в отношении Северной Кореи. Кроме того, две другие фирмы – одна российская и одна словацкая, который вместе с двумя российскими гражданами занимались тем, что помогали другим российским компаниям избежать санкций США.

Эти последние действия США пока выглядят достаточно «мягкими», считает Евгений Чаусовский, старший аналитик консалтинговой фирмы Stratfor, – его слова в среду приводит CNBC потому, что они нацелены на конкретные компании и отдельных лиц, а также на «очень специфические проблемы». Но более жесткие санкции против целых отраслей российской экономики, или очень крупных российских компаний могут появиться в ближайшие несколько месяцев, добавил он.

Российская экономика получила серьезный удар

Геополитические проблемы, наряду с изменчивыми ценами на нефть, повлияли на инвестиционные потоки в энергозависимую экономику России. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2015 году прямые иностранные инвестиции в Россию упали до 11,86 млрд. Долл. США. Впрочем, в 2017 году по целому ряду причин, среди которых можно отметить активную игра валютных спекулянтов на курсе рубля, т.н. carry trade, – прямые инвестиции выросли до 26,08 млрд. долл. США.

Российская валюта также пострадала, обесценившись более, чем в два раза по сравнению с 2013 годом, что стало наиболее болезненным моментом для российского правительства, которое опасается социального взрыва из-за проблем в экономике.

Такое внутреннее давление может привести Москву к попыткам улучшить отношения с США в надежде избежать дальнейшей изоляции на международной арене, в интервью CNBC сказала Отилия Дханд, старший вице-президент, Teneo Intelligence.

«Российская сторона будет действовать осторожно, в надежде улучшить отношения, и нормализовать ситуацию выйдя, по крайней мере, частично, из изоляции в международных отношениях, а затем попытаться не делать того, что могло бы привести к ухудшению американо-российских отношений – это то, в чем Россия сегодня так отчаянно нуждается», – добавила она.

Однако, на пути реализации этих планов путинского окружения стоит Конгресс США, который готов вводить против России все более жесткие санкции, – уверены журналисты и эксперты. Более того, Дональд Трамп, со всех сторон обложенный своими политическими противниками, чтобы не дать повода быть в очередной раз обвиненным в потворстве путинской России будет вынужден не просто идти на поводу у Конгресса в вопросе санкций, но самому, в буквальном смысле, бежать впереди паровоза, занимая все более жесткую позицию, – уверен обозреватель New York Times.

В итоге санкционное давление на Россию будет нарастать, ускоряя падение рубля и общий коллапс экономики, а также повышая градус общественного недовольства. Ближайшие несколько лет в России могут быть очень непростыми.