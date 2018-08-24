NASA предлагает сделать селфи в космосе 24.08.2018, 12:16

Космическое агентство выпустило приложение, предлагающее сделать снимок на фоне галактик и далеких звезд.

NASA выпустило шутливое приложение для операционных систем iOS и Android в честь 15-летия космического телескопа «Спитцер», пишет «Вокруг света».

В NASA Selfies космическое агентство использовало снимки телескопа, сделанные им за шесть лет основной миссии. Приложение вставляет лицо пользователя в шлем космонавта, парящего на фоне галактик, звезд и созвездий, за которыми наблюдал «Спитцер».

Телескоп был запущен 25 августа 2003 года. В те годы это был самый большой и точный инфракрасный телескоп в мире, пока в 2009-м его не обошла по всем параметрам космическая обсерватория «Гершель».

Телескоп был назван в честь американского астрофизика Лаймана Спитцера, который разрабатывал теории физики межзвездной среды, продвигал идею космических телескопов еще в 40-х годах 20 века и получил множество наград, включая Золотую медаль Королевского астрономического общества в 1978 году.

«Спитцер» снимал космос в инфракрасном диапазоне. Из-за того, что эти лучи поглощаются земной атмосферой, их невозможно зафиксировать на Земле. Тем не менее максимум слабосветящегося вещества Вселенной испускают излечение этого спектра — свет тусклых остывших звезд, планет вне Солнечной системы и гигантских облаков звездной пыли.

15 мая 2009 года у аппарата закончился жидкий хладагент — охлаждающее вещество, которое позволяло работать инфракрасной камере и другим приборам. После этого основная миссия закончилась и началась так называемая «теплая миссия». Сейчас телескоп переориентирован на исследования, посвященные скорости расширения Вселенной.