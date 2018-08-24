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Профицит бюджетов Германии установил рекорд

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  • 24.08.2018, 12:12

Превышение доходов над расходами по итогам первого полугодия 2018 года составило 48,1 млрд евро.

Профицит общественных бюджетов ФРГ по итогам первого полугодия 2018 года достиг наивысшего показателя с момента воссоединения Германии в 1990 году. Об этом в пятницу, 24 августа, сообщило Федеральное статистическое ведомство, передает dw.com.

Превышение доходов германской федерации, ее земель, коммунальных образований и касс социального страхования над расходами составило в абсолютном исчислении 48,1 млрд евро. Профицит установился на уровне в 2,9 процента валового внутреннего продукта (ВВП).

Основным катализатором положительной динамики были налоги и социальные взносы. Кроме того, несмотря на торговые конфликты, ориентированная на экспорт германская экономика продолжила рост.

В Германии профицит общественных бюджетов сохраняется с 2014 года. В 2015-м он составил 19,4 млрд евро, то есть более чем на 10 млрд больше, чем годом ранее, а в 2016 году - 23,7 млрд евро, в 2017 - 36,6 млрд евро.


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