Кто подставил Дмитрия Медведева? 2 Игорь Эйдман

24.08.2018, 12:23

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Игорь Эйдман

Сорока на хвосте из Москвы принесла.

Медведев-то наш не просто так спортивную травму на тренировке по литерболу получил. Его опять капитально подставили. Он расстроился и запил.

Путин продолжает использовать своего ручного Медвежонка, как некрасивую подружку, чтобы хотя бы на его фоне выглядеть привлекательно. Медведеву поручили протащить непопулярную пенсионную реформу. Он, дурачок, и рад стараться.

Кремль фактически всю ответственность за это безобразие свалил на правительство и его незадачливого председателя. А теперь Путин решил сыграть в доброго следователя и смягчить реформу (уже 28 августа ожидается его выступление на этот счет). Населению продадут такую картинку: зловредное правительство затеяло беспредел с пенсиями, но добрый царь вмешался и дал по рукам распоясавшимся боярам. В результате Путин будет опять весь в белом, а Медведев — опять весь в г...

Бедный Медвежонок расстроился по этому поводу и заранее заболел медвежьей болезнью. Пьет какой уже день и плачет: «опять Путин меня подставил».

Население в очередной раз разведут. Смягчат нюансы, а основные элементы грабительской реформы оставят. Но люди решат, что все-таки добрый Путин вмешался: «совсем отменить не смог, ну хотя бы смягчил». Так вот и разводят лохов в нашей стране.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»