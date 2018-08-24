Кто подставил Дмитрия Медведева?2
- Игорь Эйдман
- 24.08.2018, 12:23
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Сорока на хвосте из Москвы принесла.
Медведев-то наш не просто так спортивную травму на тренировке по литерболу получил. Его опять капитально подставили. Он расстроился и запил.
Путин продолжает использовать своего ручного Медвежонка, как некрасивую подружку, чтобы хотя бы на его фоне выглядеть привлекательно. Медведеву поручили протащить непопулярную пенсионную реформу. Он, дурачок, и рад стараться.
Кремль фактически всю ответственность за это безобразие свалил на правительство и его незадачливого председателя. А теперь Путин решил сыграть в доброго следователя и смягчить реформу (уже 28 августа ожидается его выступление на этот счет). Населению продадут такую картинку: зловредное правительство затеяло беспредел с пенсиями, но добрый царь вмешался и дал по рукам распоясавшимся боярам. В результате Путин будет опять весь в белом, а Медведев — опять весь в г...
Бедный Медвежонок расстроился по этому поводу и заранее заболел медвежьей болезнью. Пьет какой уже день и плачет: «опять Путин меня подставил».
Население в очередной раз разведут. Смягчат нюансы, а основные элементы грабительской реформы оставят. Но люди решат, что все-таки добрый Путин вмешался: «совсем отменить не смог, ну хотя бы смягчил». Так вот и разводят лохов в нашей стране.
Игорь Эйдман, «Фейсбук»