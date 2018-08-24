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Видеофакт: В Беларуси ушел под воду агрогородок

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  • 24.08.2018, 12:32
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Жители Гомельской области пятые сутки не могут справиться с последствиями ливня.

Агрогородок Еремино буквально уходит под воду. Затоплены огороды, сараи, бани и гаражи. Многие остались без урожая, сообщает ОНТ.

Картофель, свекла, лук — все под водой. Уцелели только яблоки, но и их нужно собирать, пока они не размокли. Спасти урожай просто не успели. Огороды превратились в озера буквально за считанные часы.

Надежда Брилевская, житель агрогородка Еремино: «Мы остались ни с чем. Все то, что городской житель идет и покупает на рынке, теперь надо покупать и сельскому жителю».

Затопив сараи, бани и гаражи, вода зашла в дома и наполнила погреба. То, что было заготовлено на зиму, теперь где-то на дне. В заложниках у стихии — жители нескольких десятков домов. Тонут пятые сутки. Виной всему стал аномальный субботний дождь. На Гомель и ближайшие районы всего за пару часов обрушилась сразу месячная норма осадков — 54 миллиметра. А тут — низина. Воды так много, что она просто не успевает убывать.

Татьяна Захарова, начальник отдела филиала «Гомельоблгидромет»: «Для августа это почти рекорд. Максимальное суточное количество осадков для августа — 55 миллиметров — было зарегистрировано еще в далеком 1931 году».

Спасать уже нужно даже не огороды, а дома. В комнатах образовался грибок, стены отсырели.

Константин Гулевич, житель агрогородка Еремино: «Надо, чтобы оказали какую-то помощь людям. Это стихийное бедствие».

В сельском исполкоме лишь разводят руками. Помочь в этой ситуации могли бы страховые компании, если бы подворья были застрахованы. Но это не тот случай.

Наталья Слюнькова, заместитель председателя Ереминского сельского исполкома: «Это частные владения. Должны люди обращаться, наверное, в МЧС, потому что сельский совет не может помочь в откачке воды. У нас нет такой техники».

В МЧС сразу расставляют все точки над «i». Их выезд тоже невозможен, ведь нет угрозы жизни и здоровью людей. Вода уже выходит за огороды и приближается к проезжей части. Людям остается надеяться только на погоду. Сильная жара, которую обещают на днях, говорят, должна как минимум «подсушить» утонувшие владения.


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