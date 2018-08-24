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США готовят в ООН новые санкции против России и КНДР

  • 24.08.2018, 12:35

Вашингтон представил «черный список».

США призвали Совет Безопасности ООН внести в черный список две российские судоходные компании и шесть судов под российским флагом за нарушение санкций против Северной Кореи, сообщает агентство AFP со ссылкой на дипломатические круги, передает dw.com.

За два дня до этого США внесли эти компании и суда в свой очередной санкционный список. По информации Минфина США, две российские фирмы - Primorye Maritime Logistics Co Ltd и Gudzon Shipping Co LLC, базирующиеся во Владивостоке, способствовали запрещенной перевозке товаров и продуктов в КНДР.

Запрос, представленный Комитету ООН по санкциям в среду, 22 августа, стал третьей попыткой США за последние два месяца усилить давление на Северную Корею с целью демонтажа ее ядерной и ракетной программ. Комитет должен рассмотреть запрос до 29 августа. Ожидается, что Россия выступит против подобного расширения черного списка. Постпред РФ при ООН Василий Небензя уже назвал это незаконными мерами.

Москва и Пекин уже дважды в июле и августе блокировали попытки Вашингтона добавить в черный список нарушителей санкций ООН в отношении Северной Кореи новых фигурантов. Они призвали Совет Безопасности рассмотреть вопрос об ослаблении санкций против КНДР в качестве поощрения за прекращение ракетных испытаний.

США, в свою очередь, выступают за сохранение максимального давления до тех пор, пока Северная Корея полностью не откажется от своей ядерной и ракетной программ. В конце августа в рамках процесса нормализации отношений США и КНДР госсекретарь Майк Помпео совершит четвертую поездку в Пхеньян. Его будет сопровождать новый спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биген.

В 2017 году Совет Безопасности ООН принял три пакета санкций, запрещающих экспорт сырья и других товаров из Северной Кореи и строго ограничивающих импорт, включая важнейшие поставки нефти. Санкции направлены на перекрытие источников финансирования для реализации военных программ КНДР.


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