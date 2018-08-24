Меркель: Грузия и Украина – страны с наибольшими европейскими перспективами 1 24.08.2018, 12:45

Политика Германии в отношении Восточной Европы остается неизменной.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Грузия и Украина имеют наибольшую европейскую перспективу. Об этом она сказала 24 августа во время встречи со студентами в Тбилиси (Грузия), сообщает "Грузия Online".

Канцлер подчеркнула, что политика Германии в отношении Восточной Европы остается неизменной. Во время встречи со студентами Меркель попросили прокомментировать слова главы МИД Германии Хайко Мааса, который заявил, что Германии следует улучшить отношения с Россией.

"Маас лишь подчеркнул то, что очень важны хорошие отношения с Россией – это сосед Евросоюза, но, с другой стороны, нам требуется четкая политика, как все должно сформироваться в отношении Восточной Европы. Грузия вместе с Украиной точно являются странами, имеющими наибольшую европейскую перспективу. В течение ближайших 10 лет мы выделим те шаги, которые необходимо предпринять в будущем", – заявила Меркель.

Меркель прибыла в Тбилиси 23 августа. Это второй визит канцлера в столицу Грузии. Первый визит состоялся 17 августа 2008 года. 10 лет назад канцлер прибыла на переговоры с тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили.